Відомий український батальйон «Айдар» святкує свій перший 10-річний ювілей

«Це 10 років боротьби, 10 років незламності, 10 років стійкості»

Український батальйон «Айдар» святкує 10 років з дня свого створення. Про це повідомила його пресслужба у Facebook.

«Шановні українці та українки! Сьогодні наш батальйон святкує свій перший ювілей – 10 років. Це 10 років боротьби, 10 років незламності, 10 років стійкості. Як і тоді, 10 років тому, ми стоїмо на своїх принципах. Ми захищаємо наше сьогодення, щоб нащадкам не довелося захищати майбутнє. Від полум'я Революції Гідності, до порохових хмар східного фронту. Від групи добровольців, до одного з кращих батальйонів Сил оборони. Від минулих поколінь – для майбутніх. З пам'яттю в серці про всіх загиблих», – йдеться у повідомленні.

Назва «Айдар» пов'язана із річкою, на берегах якої відбулося перше бойове хрещення воїнів. З кінця 2022 року «Айдар» пройшов шлях трансформації, перейшовши зі складу 53-ї окремої механізованої бригади до 5-ї окремої штурмової бригади під прямим підпорядкуванням Командування сухопутних військ.

До слова, 115 окрема механізована бригада відповіла на звинувачення з боку засновника проєкту DeepState Романа Погорілого щодо провалу оборони в Очеретиному на Авдіївському напрямку – саме там росіяни просунулися вперед і намагаються закріпити плацдарм. У бригаді запевнили, що звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими.

Нагадаємо, триває 800-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нашими воїнами відбито 22 атаки на Бахмутському напрямку та 12 атак на Куп'янському.