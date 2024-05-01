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Аналітики повідомили, на якому напрямку фронту збільшилася кількість атак окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аналітики повідомили, на якому напрямку фронту збільшилася кількість атак окупантів
30 квітня українські війська відбили 47 атак РФ на Авдіївському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Приблизно з 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного

30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів, тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили кілька атак більше, ніж біля Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У ранкових і вечірніх зведеннях Генштабу України за 30 квітня зазначено, що загалом за добу українські війська відбили 47 атак РФ на Авдіївському напрямку та 57 атак росіян на Бахмутському напрямку, причому значно більше атак на напрямку Часів Яр. Звітів за один день недостатньо, щоб встановити закономірність, але це може свідчити про те, що російські війська дещо сповільнюють швидкість атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні поштовхи навколо Часового Яру, як нещодавно прогнозував ISW.

Аналітики повідомили, на якому напрямку фронту збільшилася кількість атак окупантів фото 1
карта: ISW

Приблизно з 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, здається, сповільнилися.

Російські мілблогери також стверджували, що російські війська просунулися на захід від Семенівки та Бердичі (обидва на північний захід від Авдіївки). ISW не виявив візуальних доказів жодної з цих заяв. Російські мілблогери стверджували, що російські війська, які діють поблизу Очеретиного, знаходяться за 13 кілометрів від траси Т-0504 (Покровськ-Костянтинівка), що узгоджується з оцінкою ISW щодо просування Росії в цьому районі.

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Теги: війна Україна росія ЗСУ окупанти окупація Авдіївка Бахмут

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