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Генерал-лейтенант назвав найкращий напрямок для контрнаступу ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генерал-лейтенант назвав найкращий напрямок для контрнаступу ЗСУ
Генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав найперспективніший напрямок для контрнаступальної операції ЗСУ
фото з відкритих джерел

Ексзаступник начальника Генштабу пояснив, чому минулоріч провалився контрнаступ на Херсонському напрямку

Найвдалішим рішенням буде почати контрнаступ Сил оборони України з лівобережжя Дніпра, а далі перейти на південь у напрямку Криму. Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю oboz.ua.

Військовослужбовець звернув увагу, що минулого року саме Херсонський напрямок контрнаступу був головним.

«Противник про це дізнався, тому він і підірвав дамбу Каховської ГЕС – щоби залити водою наш найбільш перспективний напрямок. Тоді ми мали ресурси для контрнаступу на одному напрямку, але їх розподілили на три, а потім додали ще й четвертий», – пояснив Романенко.

Водночас він наголосив, що тільки коли стане зрозуміло, де ми можемо зупинити ворога, які резерви можемо зібрати, доцільно буде ухвалювати рішення щодо пріоритетних напрямків контрнаступу, особливо враховуючи досвід минулого року.

Нагадаємо, аналітики ISW прогнозують, що Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Le Figaro з посиланням на французького чиновника писало, що Україна обіцяє в наступному році розпочати новий контрнаступ. Для цього українська влада просить міжнародних партнерів «допомогти протриматися на війні у 2024 році».

До слова, раніше президент Володимир Зеленський припустив, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку. 

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Теги: фронт контрнаступ війна ЗСУ Херсонщина

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