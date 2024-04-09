ЗСУ повернули деякі з втрачених позицій біля Авдіївки – ISW

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового

Окупанти захопили обмежені позиції на північ від Авдіївки, але українські сили контратакували та повернули деякі з цих втрачених позицій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські сили нещодавно незначно просунулися поблизу Кремінної на тлі позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 8 квітня. Російські війська незначно просунулися на південний захід від Білогорівки Речник Прикордонної служби України Андрій Демченко 8 квітня заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують здійснювати обмежені транскордонні вторгнення в Україну, зокрема в Сумську область.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до південно-західної Богданівки. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в лісисті райони на схід і південний схід від Часового Яру, а також на захід від Іванівського, хоча ці твердження залишаються непідтвердженими.

Декілька блогерів зазначили, що головною метою російських військ є перетнути канал Сіверський Донець-Донбас, який проходить через східний Часів Яр, але попередили, що українські війська сильно замінували західну сторону каналу.

Російські сили нещодавно захопили обмежені позиції на північ від Авдіївки, але українські сили контратакували та повернули деякі з цих втрачених позицій. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що російські війська спочатку просунулися до лісосмуги на схід від Новокалинового і до невеликої будівлі на південно-східній околиці населеного пункту. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що українські сили контратакували в тій самій лісовій зоні на схід від Новокалинового.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Опубліковані 7 квітня геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися в полі на північ від Новомихайлівки. Російський блогер стверджував, що минулого тижня активізувалася вся лінія фронту від району на південний захід від Донецька до прикордонної зони Донецько-Запорізької області.

8 квітня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) тривали обмежені позиційні бойові дії. 8 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Тривали позиційні бойові дії на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.