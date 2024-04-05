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Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
Команда волонтерів Ukrainogorci сплела та відправила з Чорногорії до України 4026 м2 маскувальних полотен
фото: Facebook/Ukrainogorci

Волонтери зіштовхнулися з труднощами при відправці допомоги для українських захисників

Сербія та Угорщина не пропускають транзит маскувальних сіток для українських захисників. Про це повідомляє українська діаспора в Чорногорії, команда волонтерів Ukrainogorci.

«Сітки стали форпостом у нашій діяльності, притягуючи однодумців та формуючи команду «павучків», за плечима яких 4026 м2 якісно сплетених та відправлених з Чорногорії до України маскувальних полотен. Три міста, чотири команди: Будва – 3468 м2, Подгориця – 468 м2, Тіват – 90 м2. Але, на жаль, ми змушені поставити сітки на паузу. Чому? Тому що Сербія та Угорщина не пропускають транзит сіток (заодно і ноші для поранених). Є шлях через Албанію, але поки що ми змогли перевезти одну сітку за місяць, а на складі їх аж дев’ять», – йдеться в повідомленні.

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Волонтери вже відправили з Чорногорії до України понад 4 тис. м2 маскувальних полотен для ЗСУ
фото: Facebook/Ukrainogorci

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння.

Раніше прем’єрка Естонії Кая Каллас взяла участь у плетінні маскувальних сіток для українських захисників.

До слова, Росія поставила Сербії чергову партію озброєння попри накладені на Москву санкції через її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

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Теги: Чорногорія волонтер маскувальна сітка ЗСУ

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