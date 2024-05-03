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Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками було відбито 50 атак

Протягом 2 травня ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нашими воїнами відбито 22 атаки на Бахмутському напрямку та 12 атак на Куп'янському.

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Загалом, протягом 2 травня, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області; Кліщіївка, Дружба, Торецьк, Спірне, Воздвиженка, Новоолександрівка, Олександропіль, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Карлівка, Костянтинівка, Водяне, Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки та Роботине Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках

На цих напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку

Ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Втрати Росії у війні на 3 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 472 140 (+1270) осіб;
  • танків ‒ 7 354 (+22) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 14 129 (+33) од;
  • артилерійських систем – 12 102 (+58) од;
  • РСЗВ – 1 053 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 786 (+2) од;
  • літаків – 348 (+0) од;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 580 (+19);
  • крилаті ракети ‒ 2 126 (+0);
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266 (+42) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1 993 (+5).
Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2024 року фото 8

Наразі триває 800-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: Костянтинівка авіація Генштаб Миколаїв Торецьк 2 травня населення ворог

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