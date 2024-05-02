115 бригаду звинуватили у краху оборони в Очеретиному: військові відповіли

У бригаді запевнили, що звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими

Пресслужба запевнила, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону

115 окрема механізована бригада відповіла на звинувачення з боку засновника проєкту DeepState Романа Погорілого щодо провалу оборони в Очеретиному на Авдіївському напрямку – саме там росіяни просунулися вперед і намагаються закріпити плацдарм. Про це йдеться у повідомленні пресслужби бригади.

У бригаді запевнили, що звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими.

«Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування. Весь цей вкид підхопили декілька українських мас-медіа, але в основному понад 50 російських, ворожих ЗМІ і написали, що прорив росіян став можливим після того, як 115-а окрема механізована бригада ЗСУ несподівано самовільно залишила свої позиції і втекла», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба 115-ї бригади, військові зайняли смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік.

Росіяни щоденно здійснювали по позиціях «115-ки» від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, завдавали ударів «Градами», мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скидували з дронів, в тому числі хімічнв речовини.

«Внаслідок цього певна кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом», – визнали у 115-й.

Проте, запевнили у бригаді, всі їхні бійці, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував українські сили в 10-15 разів.

«Тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине.

«Бійці щоденно знищували величезну кількість живої сили противника, але, не дивлячись на свої втрати, ворог кидав все нові та нові сили на штурм наших позицій, змінивши тактику штурмових дій: якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках», – йдеться в повідомленні.

За інформацією «115-ки» під час наступу на Очеретинському напрямку противник провів ротацію трьох бригад, що вказує на кількість кинутого на прорив особового складу і який був знищений в ході оборонних боїв.

Також у пресслужбі звернули увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ.

«Стверджуємо, що жоден штатний підрозділ 115-ї бригади ЗСУ позицій не залишав і не тікав, як це подають російські ЗМІ, а героїчно тримав оборону. На даний час по даним подіям працює комісія і ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде наданий детальний коментар щодо подій під Очеретиним», – підсумували у бригаді.

Заява засновника проєкту DeepState

24 квітня засновник проєкту DeepState Роман Погорілий заявив, що ситуація довкола прориву біля Очеретиного оголила ряд проблем.

«Починаючи з некомпетентності деяких речників, які підривають довіру до військово-політичного керівництва заявами, що на фоні візуальної присутності ворога в центрі селища, виглядають вкрай неправдивими. І це в часи, коли можна зателефонувати у бригади чи перевірити систему ситуаційної обізнаності. Закінчуючи ігноруванням ряду хронічних проблем у певних лінійних з'єднаннях Сил Оборони, які ставлять на відповідальні ділянки фронту", – написав Погорілий.

На думку аналітика, керівництво 115 ОМБр, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісті, відповідальне за крах оборони на цілій ділянці.

«Це не секрет, в соцмережах достатньо свіжих публікацій з пошуком рідних. Рядові бійці не повинні нести покарання за відсутність організації та взаємодії у бригаді – вони й так платять життям та здоров'ям», – зазначив він.

В інтерв'ю Radio NV Погорілий зазначив, що Очеретине є надважливим населеним пунктом, бо там надважлива висота, яка дає можливість тримати навколишні населені пункти під зоровим і вогневим контролем. Тому його втрата ставить під загрозу перебування там наших бійців, зокрема ставить під загрозу флангових ударів на позиції наших військових.

Нагадаємо, 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка анонсувала повернення бійців на бойові позиції. Про це пише пресслужба.

Як повідомлялося, деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади вперше за два роки вивели з Авдіївки у Донецькій області для відпочинку та ротації.

До слова, 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів, тоді як українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили кілька атак більше, ніж біля Авдіївки.