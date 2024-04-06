Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Закон про мобілізацію: є ймовірність блокування рахунків ухилянтам

Наталія Порощук
glavcom.ua
Закон про мобілізацію: є ймовірність блокування рахунків ухилянтам
Ірина Фріз повідомила нові деталі закону про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Комітет повторно буде розглядати норму щодо блокувань рахунків для ухилянтів

Є ймовірність того, що ухилянтам блокуватимуть рахунки, заборонять керування транспортними засобами та виїзд за кордон. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

Депутатка зазначає, що сьогодні Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки

«Не підтримала рішення Комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже, тепер комітет повторно буде розглядати дану норму», – написала Ірина Фріз.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: українці Верховна Рада війна ухилянти мобілізація ЗСУ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна ідея Путіна – правити якомога довше у статусі імператора і померти своєю смертю у своєму кріслі
Пік могутності Путіна пройдено. Що далі?
18 березня, 19:09
Зміна існуючого механізму підтримки галузі зеленої енергетики потенційно може призвести до порушення вимог щодо виплати кредитів
Зелені електростанції може очікувати дефолт у разі скасування підтримки через «Укренерго» – інвестори
29 березня, 15:07
Шевченко назвав складним питанням тему мобілізації футболістів
Президент УАФ прокоментував мобілізацію й бронювання футболістів
11 березня, 18:58
ЗСУ змусили росіян відступити на одному з напрямків: аналіз ISW
ЗСУ змусили росіян відступити на одному з напрямків: аналіз ISW
9 березня, 04:20
Заморожені активи країни-агресора уже незабаром можуть надійти Україні
Передача заморожених активів Росії для потреб України: Bloomberg назвало ймовірну дату
19 березня, 08:35
Гроші направлять для фінансування бюджетного дефіциту та програм соціальної допомоги
Україна отримала $1,5 млрд від Канади
21 березня, 01:34
З 22 лютого 2022 року до Росії було завезено понад 760 нових Mercedes
Елітні авто за мільйони завозять до РФ, не дивлячись на санкції: розслідування
1 квiтня, 11:52
УСПП надав Уряду пропозиції щодо масштабування військового виробництва
УСПП надав уряду пропозиції щодо відновлення військового виробництва
1 квiтня, 19:05
Цієї зими майже не було відключень електроенергії
Цієї зими теплова генерація працювала більше для підтримки енергосистеми під час дефіциту – DiXi Group
2 квiтня, 19:22

Події в Україні

В Одесі пролунала серія вибухів
В Одесі пролунала серія вибухів
Атака на Харків та затримка допомоги від США. Головне за 6 квітня
Атака на Харків та затримка допомоги від США. Головне за 6 квітня
Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну – Зеленський
Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну – Зеленський
Закон про мобілізацію: є ймовірність блокування рахунків ухилянтам
Закон про мобілізацію: є ймовірність блокування рахунків ухилянтам
Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян: Зеленський шокував заявою
Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян: Зеленський шокував заявою
Бійці полку «Азов» розбили ворожу колону й захопили танк
Бійці полку «Азов» розбили ворожу колону й захопили танк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
18K
Росія готує наступ на травень-червень: представник РНБО назвав напрямки
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години
9545
У столичному метро спалахнула пожежа (відео)
5717
Як пенсіонерам отримати грошову допомогу від ООН: роз’яснення
5598
Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни

Новини

ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Сьогодні, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua