Закон про мобілізацію: є ймовірність блокування рахунків ухилянтам

Комітет повторно буде розглядати норму щодо блокувань рахунків для ухилянтів

Є ймовірність того, що ухилянтам блокуватимуть рахунки, заборонять керування транспортними засобами та виїзд за кордон. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Фріз.

Депутатка зазначає, що сьогодні Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки

«Не підтримала рішення Комітету про перегляд правок, якими відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон), проте виявилась у меншості. Отже, тепер комітет повторно буде розглядати дану норму», – написала Ірина Фріз.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.