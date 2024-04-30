Пакет допомоги від США: Україна вже отримує озброєння

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що допомога в Україну йде

Карін Жан-П'єр підтвердила інформацію про те, що Україна отримує озброєння з нового пакета допомоги

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. Про це вона заявила під час брифінгу.

«Допомога в Україну йде. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки», – сказала речниця.

У відповідь на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставлення озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути «обережною» в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До того ж допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.