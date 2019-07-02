Відомий український телеведучий прокоментував повернення на телеекрани серіалу «Свати»



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За словами Ігоря Кондратюка, повернення на українські телеекрани скандального серіалу «Свати» з російським актором Федором Добронравовим – неповага до законів України

Російський актор просто зухвало вирішив: «Ідіть ви у дупу хахли», - Кондратюк

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк прокоментував повернення на телеекрани серіалу «Свати». Коментар Кондратюка можна побачити на YouTube.

За словами телеведучого, повернення на українські телеекрани скандального серіалу «Свати» з російським актором Федором Добронравовим – неповага до законів України.

«Ми живемо у правовій державі і якщо суд вирішив повернути (серіал «Свати» на телеекрани – ред.), то «1+1» має право повернути. Однак насправді це питання гігієни: гігієни голови і гігієні громадянства», - вважає Кондратюк.

На думку українського продюсера, це прикро, що ми допускаємо бути героєм телевізійного ефіру людину, яка порушує наші закони. «Я про Добронравова. Якщо актор Добронравов, якого подивиться мільйон людей, може порушувати українські закони, то їх можуть порушувати і глядачі, бо актор їм подобається. І люди у певному віці поводять себе так само, як і той, хто їм подобається. А актор Добронравов спочатку не визнавав, що він їздив до Криму, а потім поїхав туди вже після того, як «1+1» почали суди. Він просто зухвало вирішив: «Ідіть ви у дупу хахли», - вважає Кондратюк.

Нагадаємо, 13 червня у Держкіно проголосували за заборону другого сезону серіалу «Свати».

Як повідомлялося, у травні суд відхилив скаргу СБУ та Держкіно на заборону показу «Сватів».

Варто зазначити, що у листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки Федорові Добронравову. За даними СБУ, актор робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, а також неодноразово відвідував Крим із порушенням встановленого українським законом порядку.

Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

У березні цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів за його участі, зокрема серіалу «Свати»

У квітні 2019 року Федір Добронравов знову двічі виступив в анексованому Криму.