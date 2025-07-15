Солотвино: чим унікальний соляний курорт та скільки коштує відпочинок

Солотвино – це курорт в Закарпатті, де лікують різні алергічні, дихальні та неврологічні захворювання

Солотвино – це популярний курорт у Тячівському районі Закарпатської області, де можна відпочити в базах відпочинку, готелях, віллах та приватних будинках. Місцеві солоні озера та лікувальні грязі наділені цілющими властивостями. Солотвино підходить для поєднання відпочинку та оздоровлення.

Тутешні озера часто порівнюють із відомим Мертвим морем – за ступенем мінералізації вони майже ідентичні. Поєднання унікальних властивостей цих водойм із сервісом місцевих баз відпочинку робить цей край чудовим вибором для проведення відпустки.«Главком» розповідає про цей курорт.

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Історичний екскурс

Історія Солотвина сягає «сивої давнини», задовго до того, як воно стало відомим як база відпочинку. У другому столітті н. е. селище було частиною римської колонії Дакія, про що свідчать стародавні римські монети, знайдені на території Солотвинських копалень. Згодом Дакія дала поштовх до створення таких середньовічних держав, як Трансільванія, Волощина та Молдова. Цікаво, що тоді Солотвино було поділено на два поселення – Фалуслатіна та Анкаслатіна, які пізніше об'єднались в одне під назвою Слатіно.

З роками землі Карпат перейшли у володіння Угорщини, і селище здобуло широку славу не завдяки своїм озерам, а як важливий центр видобутку солі. Значний поштовх цьому дали сакси (німці), яких угорський король запросив для інтенсифікації видобутку «білого золота». На жаль, праця в копальнях Солотвина була важкою, небезпечною та виснажливою. Лише уявіть, скільки сил і здоров'я треба було покласти, щоб вручну викопати глибоченну яму, в яку по зв'язаних драбинах спускалися люди, що потім у буйволячих шкурах витягували сіль на поверхню. Цим займалися виключно кріпаки та в'язні, працюючи в будь-яку погоду та майже без права на відпочинок.

Однак невдовзі солекопи стали на захист своїх прав. Страйки та протести дозволили їм вибороти у короля тверду платню, надбавки на свята та виплати родинам, члени яких загинули в копальнях. Ці бунти та протести в Солотвині стали чи не першими в Європі виступами працівників за свої права. Сьогодні побачити знаряддя праці та дізнатися більше про видобуток солі в часи Римської імперії можна в Музеї солекопалень, розташованому неподалік від Солотвинського солерудника.

Музей розташований за адресою: смт. Солотвино, вул. Шахтарська, 2.

Соляне оздоровлення

Сьогодні окрім історичного надбання туристів та відпочивальників Солотвино приваблює цілим спектром можливостей: соляні печери, копальні, озера та бази відпочинку. Місцеві мешканці заявляють, що найкращий час для відвідування – літній сезон.

Раніше в одній з копалень були розташовані приміщення алергологічних лікарень. Сюди приїздили люди для оздоровлення за спеціальним методом лікування – спелеотерапією – метод лікування з використанням соляних шахт. Ця оздоровча база, розташована на глибині трьохсот метрів, за допомогою мікроклімату копалень допомагала лікувати артрит, ревматизм, екземи, туберкульоз, астму, псоріаз та алергію. Особливо цей метод допомагав тим, хто потерпає від болю в суглобах при зміні погоди. У 2010 році унікальне підземне спелеовідділення в Солотвині було затоплено через халатність влади та розкрадання бюджетних коштів. Шахти, які пережили розпад імперії, війни та революції, не витримали байдужості.

Серед соляних атракцій для туристів залишились озера, серед яких найбільше зветься Кунігундою. Його часто порівнюють з Мертвим морем. Подібне озеро розташоване на окупованій території Херсонщини, а серед доступних Кунігунда залишається єдиним озером такого типу у всій Східній Європі. Названо озеро на честь германської цариці Кунігунди, яка була дружиною київського князя Ярополка.

Кунігунда – найбільше озеро в Солотвині, його дно складає суцільний шар солі, концентрація якої у воді становить 270 грамів на літр. Води цього озера наділені цілющими соляними властивостями, а тутешні грязі лікують захворювання шкіри та кісток, оскільки мають бактерицидний, протизапальний та омолоджувальний ефект. В ньому можна поплавати майже за будь-якої погоди, адже завдяки своїм властивостям температура води в Кунігунді не опускається нижче 17 градусів протягом усього року. Також вода в озері позитивно впливає на лікування дерматологічних захворювань та захворювань опорно-рухового апарату – артрози, остеохондрози тощо.

Небезпека у Солотвино?

Налякати туристів можуть часті карстові провалля та сейсмічна активність краю, які провокують провали ґрунту. Останній зафіксований провал ґрунту відбувся 16 квітня 2015 року. Такі явища пов'язують із роботою підприємств по видобутку солі.

Тим не менше, щороку Солотвино збирає на своїх базах відпочинку тисячі туристів за сезон, які стверджують, що зсуви ґрунтів – взагалі не причина відмовляти собі у задоволенні відвідати це місце.

Комфорт забезпечує також чималий перелік баз відпочинку, що розкинулись у селищі. Найбільш популярні з них: «Сонячна», «Фієста», «Кароліна», «La Moara», «Чернівчанка», «Львівська» та «Магніт». Вони відрізняються умовами та ціновою категорією.

Як дістатися до Солотвина?

Громадським транспортом:

Потяги прямують сюди з Ужгорода та Львова.

Автобусом доїхати до баз відпочинку селища можна з Одеси, Сваляви, Мукачева, Хуста та Івано-Франківська.

Автомобілем:

Прямуйте трасою з Києва через Івано-Франківськ, Надвірну, Яремче, Ясіня та Рахів прямо до с. Солотвино.

Місцеві особливості:

Селище Солотвино Закарпатської області відділяє від Румунії лише течія Тиси, на іншому боці річки – румунське місто Сигіт. Біля селища розташований міжнародний пропускний пункт «Солотвино». Перед мандрівкою до Солотвино туристам варто запевнитися у можливості потрапити до прикордонної зони згідно з обмеженнями через війну Росії проти України.

Практичні поради для відвідувачів

Хоча туристична інфраструктура тут розвинена дещо нерівномірно (наприклад, може бракувати громадських душів на берегах солоних озер), безліч садиб та готелів забезпечать комфортне проживання.

Крім озер, варто відвідати Музей історії солекопалень (смт. Солотвино, вул. Шахтарська, 2), де можна дізнатися багато цікавого про історію краю та видобуток солі.

Не пропустіть нагоду побачити древнє городище та відвідати солекопальню часів Римської імперії – саме там знайшли античні монети. Не щодня можна бачити пам'ятки римської цивілізації, не виїжджаючи за межі України.

Орієнтовні ціни на відпочинок

Більшість баз відпочинку в Солотвино пропонують простий та функціональний сервіс. Ціни можуть змінюватися залежно від багатьох факторів, тому варто завчасно подбати про бронювання, розрахунок бюджету на відпочинок та уточнювати витрати безпосередньо перед поїздкою. Розглянемо найбільш популярні бази відпочинку у Солотвино.

«Сонячна»: має власні басейни з солоною водою. Ціни на проживання стартують з 350 грн на людину.

«Фієста»: Пропонує номери різного рівня комфорту, часто з харчуванням або можливістю його замовлення. Ціни на проживання стартують від 1011 грн на людину.

«Кароліна»: Може мати новіші корпуси або пропонувати окремі будиночки. Часто акцент робиться на сімейному відпочинку. Ціни на проживання стартують з 350 грн на людину.

«La Moara»: Нерідко позиціонується як база з європейським рівнем сервісу, може мати басейн з прісною водою, більш сучасні номери. Ціни на проживання стартують з 350 грн на людину.

«Чернівчанка»: Більш бюджетний варіант, орієнтований на відпочинок біля озера з базовими зручностями. Ціни на проживання стартують з 700 грн на людину.

«Львівська»: Схожа на «Чернівчанку» за рівнем цін, пропонує комфортні умови за помірну ціну.

«Магніт»: Зазвичай пропонує хороше співвідношення ціни та якості. Ціни на проживання стартують з 800 грн на людину.

Ціни часто вказані без харчування. Деякі бази пропонують сніданки або комплексне харчування за додаткову плату. На багатьох базах є можливість оренди альтанок, мангалів, шезлонгів біля басейнів або озер. Що саме входить у вартість проживання варто уточнювати одразу в адміністраторів.

Ціни в кафе та ресторанах Солотвина

Заклади харчування в Солотвині переважно орієнтовані на домашню українську та закарпатську кухню. Є як прості кафе та їдальні, так і невеликі ресторани.

Сніданок: У кафе/їдальні сніданок може обійтися від 150 грн. Ціна сніданку на базі відпочинку може змінюватися в залежності від самої бази.

Обід: Комплексний обід у їдальні (перше, друге, напій) стартує від 150 грн. У кафе від 200 грн за одну страву (наприклад, бограч, банош, порція шашлику, вареники).

Вечеря: У кафе/ресторані цін за вечерю старутє від 300-600 грн за вечерю з основною стравою та напоєм.

У Солотвині багато закладів, які пропонують традиційні закарпатські страви, такі як бограч, банош, гуляш, лоці-печенє.

Додаткові витрати

Вхід на солоні озера/басейни: Якщо база не має власного басейну з солоною водою, або ви хочете відвідати інші озера, вхід може бути платним – від 50 до 200 грн за день з людини.

Сувеніри: Широкий вибір виробів із солі, магнітів, гуцульських сувенірів.

Екскурсії: Місцеві екскурсії до соляних шахт (Музею солекопалень), або до інших цікавих місць Закарпаття.

Перед поїздкою важливо перевірити актуальні ціни та умови на сайтах або в соціальних мережах конкретних баз відпочинку, а також звернути увагу на відгуки інших туристів.

Нагадаємо, Україна пропонує багатий вибір локацій та послуг для оздоровлення та медичного туризму. Кожен регіон має свої унікальні особливості, що дозволяють обрати оптимальний варіант для відновлення. Протягом багатьох років одним із найпопулярніших напрямків для оздоровлення є подорож на захід України, у Карпати.