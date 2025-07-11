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Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря
Наразі в Одеській області доступні для відвідувачів 29 пляжних зон
фото з відкритих джерел

Найбільшою за площею і найдорожчою в рейтингу оголошень є квартира на 110 кв. м за 7 тис. грн на добу

Попри рекомендацію утриматись від купання в морі через загрозу ворожих мін, українці все одно масово їдуть на відпочинок в Одесу. «Главком» дослідив на маркетплейсі Flatfy.ua, яка вартість подобової оренди квартири біля моря.

Вартість найдешевшої квартири за добу складає 1000 грн. Вона розташована у Приморському районі. До пляжу Ланжерон 5 хв пішки, а до стадіону «Чорноморець» – до 10 хв. Квартира однокімнатна на першому поверсі.

Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 1

Загалом середня ціна на оренду квартири поблизу моря складає 1,5-2 тис. грн за добу. Майже всі квартири з таким бюджетом мають сучасний ремонт, частина з них є студіями.

Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 2
Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 3
Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 4
Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 5

Одну із найдорожчих квартир здають за 4500 грн за добу. Вона розташована на 25 поверсі, двокімнатна з терасою, яка має вид на море. У приміщенні скляні панелі та мармурова плитка. Розташування: поблизу Аркадії. Зазначимо, що ще на початку червня її ціна складала 3000 грн за добу.

Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 6

За 3000 грн можна найняти квартиру в житловому комплексі «Морська Симфонія», який розташований у самому серці знаменитої Аркадії. Вона розташована на 14-му поверсі та має площу 80 кв м. З великою вітальнею, двома окремими спальнями та двома санвузлами.

Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 7

Найменшою за площею є квартира на 16 поверсі (з 26) з видом на море та парк Перемоги, поблизу Аркадії. Її вартість 1800 грн. Власники кажуть, що це перша здача.

Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 8

Найбільшою за площею і найдорожчою в рейтингу оголошень є квартира на 110 кв м за 7000 грн на добу – трикімнатна на 17 поверсі з шістьма спальними місцями. Проте обов’язковою умовою є оренда щонайменше на три доби.

Відпочинок в Одесі: за скільки можна орендувати квартиру поблизу моря фото 9

Пляжний сезон

Наразі в Одеській області доступні для відвідувачів 29 пляжних зон, однак після необхідних перевірок можуть бути відкриті додаткові локації.

В Одесі функціонують пляжі «Ітака», «Буфет» на Малому Фонтані, «Гранд Петтін», «Куба», «Калетон», «Сігал Біч», «Паблік», «Андерхілл», «Ліберті», «Ібіца», «Варадеро», «Кораблик», «Ківі», «Кокос», «Кокос-Курортний», п'ять ділянок «Соло Біч», «Ланжерон», дві зони між траверсами №14 і №15 пляжу «Золотий берег», муніципальний пляж для людей з інвалідністю на 11 станції Великого Фонтану, муніципальні пляжі «Чайка» та «Курортний» та інклюзивний пляж «Безмеж».

Оренда в якій із південних областей найдорожча

Раніше «Главком» писав, яка вартість оренди або покупки квартири у південних областях. Найдорожчими залишаються однокімнатні квартири в Одесі – медіанна ціна сягнула 1,8 млн грн, що на 24% більше, ніж у травні 2024 року. У Чорноморську середня вартість становить 1,1 млн грн (+13%).

Схожа тенденція спостерігається і на ринку оренди. Найдорожче орендувати житло в Одесі – медіанна вартість 9,5 тис. грн (+27%). У Миколаєві та Чорноморську – по 6 тис. грн (зростання на 20% і 33% відповідно). Найдешевшим залишається Херсон – 3,5 тис. грн (+17%).

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Теги: море Одеса квартира нерухомість

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