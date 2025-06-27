Кім Чен Ин і водні гірки: ЗМІ показали відкриття курорту «світового класу» у КНДР

Диктатора Північної Кореї на відкритті туристичної зони супроводжувала дружина та дочка, яку багато хто вважає його спадкоємицею

Північна Корея завершила будівництво великого туристичного курорту «Вонсан-Кальма» – одного з головних проєктів Кім Чен Ина. Влада називає його курортом «світового рівня» і сподівається, що в майбутньому туди зможуть приїжджати іноземці. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Курорт розташований на східному узбережжі, у місті Вонсан. Для місцевих курорт відкриється 1 липня, дата відкриття для іноземців поки невідома.

Кім, який проміняв свій фірмовий костюм часів Мао на темний костюм, білу сорочку та краватку, що пасували до піщаних просторів Вонсан-Кальма, назвав прибережний курорт одним із «найбільших досягнень» країни цього року, повідомило державне інформаційне агентство KCNA.

У вівторок Кім відпочивав біля басейну разом зі своєю дочкою і ймовірною спадкоємицею – Кім Джу Ае та дружиною Рі Соль-джу, тримаючи поруч пачку цигарок, холодний напій та рушник, спостерігаючи, як відпочивальники спускаються з двох водних гірок. ЗМІ помітили на дочці годинник Cartier, а дружина Рі Соль-джу, схоже, несла сумку Gucci, ці предменти розкоші заборонені до ввезення в країну за санкціями ООН.

Після перерізання стрічки на церемонії відкриття Кім Чен Ин заявив, що проєкт нарешті став «блискучою реальністю» після більш ніж десяти років роботи. Він сказав, що курорт «відіграє провідну роль у формуванні туристичної культури».

Курорт може похвалитися 4-кілометровим пляжем, спортивними та рекреаційними спорудами, а також комерційними та громадськими послугами харчування. Кім Чен Ин «висловив переконання, що хвиля щастя, яка підніметься в прибережній туристичній зоні Вонсан Калма, зміцнить її привабливість як туристичного культурного курорту світового рівня». Влада сподівається, що курорт приваблюватиме 20 тис. відвідувачів на рік.

Кім Чен Ин та Кім Чу Е були сфотографовані на площадці над пляжем Фото: KCNA

«Наразі, схоже, Вонсан-Кальма буде відкритий лише для місцевих жителів, поки Північ поступово послаблює обмеження для іноземних відвідувачів, запроваджені під час пандемії Covid-19. Регулярний туризм все ще фактично заборонений, хоча російським туристам дозволили відвідувати певні частини країни в рамках групових турів», – пише The Guardian.

Кім Чен Ин давно просуває туризм. Вонсан – його рідне місто, де живуть багато представників еліти. Курорт планували відкрити ще в 2019 році, але будівництво затяглося, а потім почалася пандемія. Кордони Північної Кореї знову відкрилися тільки в серпні 2023 року. Експерти вважають, що курорт навряд чи привабить багато західних туристів. Основний інтерес, як і раніше, викликають Пхеньян, демілітаризована зона та радянська архітектура. Тим не менш, Північна Корея залишається цікавим напрямком для любителів незвичайних подорожей.

До слова, Північна Корея залучила до війни проти України близько 11 тис. військовослужбовців з елітного контингенту. Йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями – з приблизно 50-тисячного «особистого резерву» режиму Кіма Чен Ина.