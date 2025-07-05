Афганістан став популярним серед туристів-авантюристів

Заступник міністра туризму талібського уряду Кудратулла Джамал наголосив, що Афганістан «хоче приймати туристів з інших країн і взаємодіяти з ними»

Попри міжнародну ізоляцію й репутацію однієї з найбільш небезпечних країн світу, Афганістан стає все популярнішим серед туристів-авантюристів. Зараз у країну їдуть не лише одинаки, а й організовані групи, завдяки зусиллям талібської влади, яка взяла курс на розвиток туристичної галузі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Заступник міністра туризму талібського уряду Кудратулла Джамал наголосив, що Афганістан «хоче приймати туристів з інших країн і взаємодіяти з ними». Він зазначив, що туризм вже приносить значний дохід і допомагає ширше розподіляти кошти серед населення, ніж інші галузі економіки.

Таліби спростили процедуру в’їзду – туристичні візи видаються швидко, а Кабул обслуговує регулярні рейси з Дубая та Стамбула. Також функціонують наземні пункти пропуску. Крім того, для підготовки кадрів у сфері гостинності створили окремий навчальний заклад, щоправда, лише для чоловіків.

За офіційними даними, у 2023 році Афганістан відвідали майже 9000 іноземців. За перші три місяці цього року – вже близько 3000. Але безпекова ситуація все ще залишається серйозною перешкодою. Наприклад, у місті Баміан, одному з головних туристичних центрів країни, торік внаслідок атаки бойовиків «Ісламської держави» загинули шестеро людей, серед них троє туристів з Іспанії.

Окрім небезпек, постає питання моральності таких подорожей. Після приходу до влади в серпні 2021 року таліби встановили теократичну диктатуру, яка обмежила права жінок до мінімуму. Їм дозволено отримувати лише початкову освіту, вони фактично відсторонені від громадського життя та професійної діяльності, обмежені у пересуванні й зобов’язані дотримуватися суворого дрес-коду.

Попри це, таліби запевняють, що готові приймати не лише чоловіків, а й жінок-туристок. Іноземок, на відміну від місцевих, рідше змушують закривати обличчя, а також пускають до деяких публічних місць, таких як парки. Міністр туризму зазначив: «Ті, хто поважають наші закони та традиції, вже приїздили і можуть продовжувати приїздити».

Раніше ми писали, що Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Як стало відомо, рішення визнати Афганістан було ухвалено диктатором Росії Володимиром Путіним на пропозицію міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Наголошується, що такий крок показує прагнення Москви налагоджувати діалог.

Нагадаємо, генеральна прокуратура РФ звернулася до Верховного суду із проханням зупинити заборону діяльності терористичного руху «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Адміністративну заяву генпрокурора Верховний суд Росії розгляне 17 квітня. Засідання відбудеться в закритому режимі.

Раніше до російської Державної думи внесли законопроєкт, який дозволить виключити радикальний ісламістський рух «Талібан» зі списку терористичних організацій. Згодом Держдума ухвалила закон, його підписав Путін.

Згідно з документом, заборону на діяльність організації, оголошеної в Росії терористичною, пропонують скасовувати за рішенням суду на підставі позову генпрокурора або його заступника. Для рішення суду мають бути «фактичні дані про те, що організація після занесення її до списку припинила здійснення діяльності, спрямованої на пропаганду, виправдання і підтримку тероризму».

До слова, Китай встановив дипломатичні стосунки з рухом «Талібан», який захопив владу у Афганістані і вважається на Заході терористичним.