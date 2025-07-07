Безпечні пляжі Києва та області: де можна купатися без ризику для здоров'я

На Київщині станом на початок липня якість води відповідає нормам лмше у межах трьох пляжів

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я опублікував оновлений перелік столичних пляжів, на яких можна купатись без ризику для здоров’я. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на Центр громадського здоров’я.

Зазначається, що станом на початок липня якість води відповідає нормам:

у межах пляжів «Передмістна слобідка» і «Центральний» на річці Дніпро,

у Дніпровському районі у межах пляжів «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний» на р. Дніпро та «Тельбін»,

в Оболонському районі – «Пуща-Водиця» на п'ятій та сьомій лініях.

Водночас пляжний сезон у Києві офіційно не відкрито.

У Київській області станом на початок липня якість води відповідає нормам:

у межах міського пляжу «Центральний» у Білій Церкві

у межах дитячого пляжу «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району

міського пляжу в Переяславі.

Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Нагадаємо, під час попереднього моніторингу лише у Деснянському районі вода на міських пляжах відповідала санітарним нормам. Зокрема, безпечними для відпочинку визнані пляжі «Троєщина» на річці Десенка та «Чорторий» у парку «Муромець». Тут рівень мікробіологічних показників, зокрема кишкової палички, не перевищує допустимих значень, що гарантує відсутність ризику інфекційних захворювань при купанні.