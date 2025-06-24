Угорський референдум і його секретні результати. Орбан може впасти в яму, яку копав Україні

«Референдум» щодо членства України в ЄС, проведений з ініціативи угорського прем’єра, не показав «потрібного» результату

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр заявляє: «народне опитування», затіяне Віктором Орбаном, безславно провалилося. «Референдум» Орбана мав на меті з’ясувати, як ставляться громадяни Угорщини до вступу України до ЄС. Бюлетені з запитанням про це розсилалися поштою, і, за даними Мадяра, максимум 7% виборців повернули їх назад – з тією чи іншою відповіддю. Мадяр посилається на інформацію, яку оприлюднили представники Пошти Угорщини.

Був і інший формат голосування – електронний. Але і тут на організаторів чекало фіаско. Ґерґелі Гуляш, депутат Національної асамблеї Угорщини та член правлячої партії «Фідес» визнав, що онлайн-відповідей було вдвічі менше, ніж паперових.

Тому тепер немає сенсу з’ясовувати, як проголосували учасники опитування – за чи проти вступу Україну в ЄС, адже ті, хто взяв участь у референдумі, становлять меншість. Хоча точні цифри було б знати цікаво, але угорська влада їх не оголошує.

Розкрити результати плебісциту мав би його ініціатор Віктор Орбан, але він після 20 червня (останній день, коли можна було проголосувати), різко переключився на тему Близького Сходу. Так, ніби й не було ніякого референдуму. «Ми не дозволили перетворити Угорщину на країну іммігрантів. Ми зробимо необхідні кроки, щоб і надалі гарантувати мир та безпеку Угорщини», – говорить в одному з останніх дописів Орбан. І додає, що не дасть відрізати Угорщину від російської енергетики.

Але про російську енергетику поговоримо іншим разом. Зараз – про те, які наслідки матиме провалений референдум в Угорщині.

Що таке Voks 2025 і до чого тут портрет Зеленського?

Запускаючи своє опитування, Орбан зазначав, що просто хоче знати думку населення щодо членства України в ЄС. Його так званий референдум тривав два місяці – з квітня по червень 2025-го. І це показовий момент, бо строк, який відвели для голосування, є безпрецедентно довгим. Дійство, яке затіяв чинний прем’єр, називалося nemzeti konzultáció – національні консультації. Таке опитування не має обов’язкової юридичної дії, але його результати зазвичай слугують аргументом у політичній риториці влади.

У консультації з народом Орбан «бавиться» вже 15 років, починаючи від 2010-го, коли його було обрано прем’єром. Увесь цей час на референдумах Орбана голосує незначна частина суспільства. Жодні спостерігачі при цьому, ясна річ, не задіяні. Немає і запобіжників можливим фальсифікаціям. Попри мізерну залученість громадян, угорська влада інтерпретує підсумки консультацій так, як їй заманеться. Приміром, Voks 2025 – а саме так назвали опитування поточного року – у Орбана називають дуже успішним.

При цьому цей так званий «успіх» базується на безпардонному застосуванні Орбаном адмінресурсу. Видання HVG опублікувало «нагадування», яке отримали співробітники міністерств – їм наполегливо радили не забути про референдум та проголосувати на ньому. До агітації були залучені і лояльні до прем’єр-міністра міські голови та угорські селебрітіс.

У підписі під цим знімком видання HVG зазначило, що угорський футболіст Даніель Бадьо «закликає своїх прихильників проголосувати на Voks 2025» скріншот: hvg.hu

Та найбільш за все старався, звісно, сам Орбан та його найближчі соратники. Прем’єр Угорщини публікував безліч антиукраїнського контенту, супроводжуючи, його, приміром, такими коментарями: «Ви хочете, щоб наших синів відправили на український фронт? Ви хочете, щоб наші діти повернулися з війни у ​​трунах? Ви хочете, щоб угорські гроші йшли до України? (...) Я цього точно не хочу».

Орбан розмістив фото, на якому виймає з конверта бюлетень для голосування і ставить позначку в одному з віконечок, відповідаючи на питання, хоче він чи не хоче бачити Україну в ЄС. При цьому слово «nem» зрозуміло навіть тим, хто не знає угорської.

Він сказав «ні». Орбан заповнює бюлетень, не граючись у таємницю голосування фото: facebook.com/orbanviktor

Але і це не кінець історії. В агітації були також використані зображення президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента України Володимира Зеленського й очільника Європейської народної партії Манфреда Вебера. Під ними трьома на плакатах зазначено таке «Не дозволимо, щоб рішення приймалися без нашого відома!».

Цей факт так обурив Зеленського, що він навіть дав інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, заявивши, що не давав Орбану дозволу використовувати своє обличчя для «власних виборів і внутрішньої політики».

Угорські міста подібні «агітки» прикрашали до 20 червня – останнього дня голосування на Voks 2025 фото: Czarne Niebo News

А тим часом угорців систематично залякували тим, що – як транслював сам Орбан – аграрії втратять субсидії, а масовий приплив української робочої сили підірве ринок праці та залишить без роботи місцеве населення. Їм розказували, що Брюссель візьме величезний кредит для фінансування України, а сплачувати його примусить країни-члени ЄС. Угорцям говорили, українські пенсіонери відберуть їхні пенсії, а полиці місцевих магазинів заповнять генномодифіковані продукти з України.

Угорський соціум зомбували чим завгодно і як завгодно, починаючи від тверджень про те, що в Україні не роблять щеплення, а це означає, що небезпечні хвороби ринуть через кордон, і до похмурих пророцтв на тему, як частина зброї потрапить з України до Угорщини і спричинить зростання злочинності. На цю тему політикиня Александра Сенткіраї навіть зробила ролик, де у багажнику її авто лежить зв’язаний чоловік.

«Уряд просить усіх заповнити бюлетені Voks 2025 та сказати «ні» плану Брюсселя та партії «Тиса». Швидке членство України – це цвях у труну Угорщини. Зброя, наркотики, торгівля органами й людьми та екстремістські військові угруповання захлиснуть Угорщину», – йдеться у її дописі.

Ось так, на думку Александри Сенткіраї, українська мафія викрадатиме нещасних угорців, якщо тільки Україна вступить у ЄС скріншот: facebook.com/alexandra.szentkiralyi

Той самий ролик зі звязаним чоловіком, який виявився підлеглим Сенткіраї

Але все це, зрештою, не спрацювало. А тепер подивимося, чого добився Віктор Орбан своїм референдумом.

Вибори на носі

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться менше, ніж за рік. І якщо атакуючи Україну, Віктор Орбан сподівався мобілізувати виборця перед зовнішньою загрозою, яку, на його думку несе Україна, то така ставка не зіграла. Після проведеного ним референдуму рейтинг чинного прем’єра не тільки не виріс, а навпаки – впав.

Бо ще у березні цього року (тобто до плебісциту) розрив між його партією «Фідес» та партією «Тиса» Петера Мадяра становив дев'ять відсотків. Нині ж він сягає 15% на користь «Тиси». Серед виборців, які визначилися, за опозиційну політсилу готові проголосувати 51%, за провладну – 36%. Таким є дані свіжого опитування, проведеного на замовлення згадуваного вище видання HVG.

«Тиса» рішуче відсунула «Фідес» на друге місце. Цікаво, що популярність ультраправої партії «Йоббік» при цьому взагалі не перевищує статистичної похибки і становить 2% інфографіка: hvg.hu

Це ж видання опублікувало іще одне цікаве опитування. У ньому респондентів просять відповісти на запитання, добре чи погано йдуть справи в Угорщині. Кількість тих, хто вважає, що в країні все погано, у червні 2025 року сягнула 70%; тих, хто обирає варіант «добре» – 23%; решта 7% при цьому вагається.

Для порівняння з минулорічними показниками: у червня 2024-го незадоволених було 60%, задоволених – 34%, а тих, хто коливався – 6%.

Незадоволені політикою Віктора Орбана в угорському соціумі превалюють (червоні рядки) над задоволеними (зелені) інфографіка: hvg.hu

«12 років тому «Фідес» мала 27% від загальної кількості виборців, а сукупна підтримка опозиційних партій разом з «Йоббіком» складала 36%. З того часу світ сильно змінився, зокрема й угорський», – пише HVG.

Так, 20 років тому «Фідес» перебувала в опозиції, куди вона може повернутися й зараз, якщо програє вибори у квітні 2026 року. Вочевидь, Віктор Орбан вже готується до поразки, бо нещодавно до угорської конституції були внесені правки, згідно із якими надзвичайні повноваження прем’єра будуть урізані. Причому – саме з 2026 року. Орбан, таким чином, не хоче передати своєму наступнику свої можливості. Але головним тут є те, що сам він вже не розраховує ще раз пролонгувати власну каденцію.

Антиукраїнський референдум анітрохи не допоміг Орбану покращити свою електоральну позицію. До речі, його суперник Петер Мадяр провів свій власний референдум з аналогічним запитанням до громадян Угорщини: «Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?». І як стверджує Мадяр, ствердну відповідь дали 58,18% респондентів. Утім, не будемо надто великими оптимістами: цей політик, хоча й виступає за євроінтеграцію України, вважає, що квапитися у цьому питанні не слід.

«Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поставитися до можливого вступу України до ЄС із необхідною серйозністю та справедливістю», – сказав Мадяр.

У цього політика є ще цілий ряд інших поміркованих висловлювань, котрі засвідчують, що він хоча й опонує Віктору Орбану, але робить це достатньо обережно. Стриманою є і його підтримка України. «Ми поділяємо позицію уряду: ми не надсилатимемо війська чи зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, яка чутлива ситуація в Угорщині у цій війні, – заявляв Мадяр минулого року. – Але ми будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами».

У 2024-му Мадяр приїздив до України – засвідчити свою солідарність з постраждалими після російського удару по дитячій лікарні Охматдит. І це був би цілком хороший візит, якби по дорозі до Києва Мадяр не зробив зупинку на Закарпатті. Там він побідкався на непросте життя «братів-угорців» та із задоволенням покопирсався у чутливих питаннях спільної історії.

Петер Мадяр на київському Майдані – перед імпровізованим меморіалом на честь загиблих у російсько-українській війні захисників фото: facebook.com/peter.magyar

Зокрема, Мадяр зачепив питання Тріанонської угоди (укладеної за підсумками Першої світової, унаслідок якої Угорщина втратила Закарпаття – «Главком») і заговорив про потребу у національній єдності.

Одним словом, Петер Мадяр дав зрозуміти, що у разі його перемоги на виборах легко з ним не буде. Хоча не буде і так важко, як зараз за прем’єрства Орбана. Останній вже зробив Мадяру пас, розтрачуючи свій рейтинг. Тож очільнику «Тиси» лишилося тільки забити гол у ворота суперника, вигравши майбутні парламентські вибори.

Наталія Лебідь, «Главком»