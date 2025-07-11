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Президент Угорщини надіслав листа родині загиблого військовослужбовця із Закарпаття

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент Угорщини надіслав листа родині загиблого військовослужбовця із Закарпаття
Політик стверджує, що «з глибоким сумом» дізнався про смерть 45-річного чоловіка
фото: Facebook/Dr. Sulyok Tamás

Томаш Суйок заявив, що інцидент зі смертю закарпатця «повністю суперечить усім людським цінностям»

Угорський президент Томаш Суйок написав листа родині загиблого жителя Закарпаття Йосипа Шебештеня. Будапешт вважає, що той загинув через побиття співробітниками ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Угорський президент стверджує, що «з глибоким сумом» дізнався про смерть 45-річного чоловіка і від імені всіх угорців висловлює щире співчуття родині. «Таке не може статися в Європі, це повністю суперечить усім людським цінностям, які сповідує наш континент, що пережив багато, і які європейські народи століттями послідовно визнають своїми», – каже він.

Лист президента Угорщини до сімʼї загиблого закарпатця
Лист президента Угорщини до сімʼї загиблого закарпатця
фото: Facebook/Dr. Sulyok Tamás

Політик заявив, що «кожне життя угорця є унікальною цінністю для нашого народу». «Тому втрата кожного угорця, що був у силі, є також національною трагедією», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало українського посла в Будапешті Федора Шандора через смерть 45-річного мешканця Закарпаття, який мав угорське громадянство. Будапешт стверджує, що чоловік помер начебто після побиття представниками ТЦК. Згодом Сухопутні війська ЗСУ відреагували на заяву угорського дипломата. Вони спростували інформацію про побиття та незаконну мобілізацію.

Військовослужбовець Йосип Шебештень є громадянином України та проходив службу у складі одного з підрозділів Збройних сил України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року, після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби. Вже 15 червня Шебештень був направлений до однієї з військових частин де проходив підготовку, а 18 червня самовільно залишив військову частину.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що заяви угорської сторони про смерть мобілізованого закарпатця Йосипа Шебештеня нібито через дії співробітників ТЦК є маніпулятивними.

До слова, ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.

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Теги: Угорщина Закарпаття мобілізація

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