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Іспанці вдалися до незвичного методу проти навали туристів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іспанці вдалися до незвичного методу проти навали туристів
Мешканці поливали туристів з водяних пістолетів
фото: АР

Протестувальники в Барселоні тримали плакати з написом «Туризм вбиває Барселону»

В Іспанії протестувальники застосували водяні пістолети проти туристів під час демонстрації через надмірний, на їхню думку, туризм у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на АР.

Демонстранти вимагають від влади переосмислення економічної моделі, яка, на їхню думку, підживлює кризу житла та стирає характер іспанського міста.

«Ці розпилювачі трохи турбують туристів. Барселону віддали туристам. Це боротьба за те, щоб повернути Барселону її мешканцям», – сказав один з демонстрантів.

Люди марширують під час протесту проти надмірного туризму в Барселоні
Люди марширують під час протесту проти надмірного туризму в Барселоні
фото: АР

Він каже, що його орендна плата зросла більш ніж на 30%, оскільки все більше квартир у його районі здаються туристам для короткострокового проживання.

Сотні інших пройшли маршем у Гранаді, на півдні Іспанії, у північному місті Сан-Себастьян, а також на острові Ібіца.

Протестувальники в Барселоні тримали саморобні плакати з написами: «На одного туриста більше, на одного мешканця менше» та «Туризм вбиває Барселону».

Нагадаємо, місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону. На піску була виявлена загадкова речовина.

На семи пляжах у Валенсії на сході Іспанії було піднято червоні прапори, які забороняють людям заходити у воду. Попередження було оголошено після того, як у піску знайшли дивну речовину.

До слова, на популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців. 

Це лише одна з багатьох вимог, передбачених запровадженими цього місяця новими законами, покликаними врегулювати поведінку буйних туристів – порушення деяких з них може навіть призвести до арешту.

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Теги: туризм Іспанія протест

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