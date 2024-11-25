Відсьогодні українці можуть володіти трофейною зброєю: що потрібно знати

Знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси до неї необхідно негайно задекларувати

Сьогодні вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Про це повідомила Національна поліція.

Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї.

«Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції», – наголосили правоохоронці.

Як задекларувати знайдену зброю?

Нацполіція пояснила, яким має бути алгоритм дій громадян, які знайшли вогнепальну зброю.

інфографіка: Нацполіція

інфографіка: Нацполіція

інфографіка: Нацполіція

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

До слова, в застосунку «Дія» з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.