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Відсьогодні українці можуть володіти трофейною зброєю: що потрібно знати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Відсьогодні українці можуть володіти трофейною зброєю: що потрібно знати
Влада посилила механізм контролю за обігом зброї
фото: Нацполіція

Знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси до неї необхідно негайно задекларувати

Сьогодні вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Про це повідомила Національна поліція.

Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї.

«Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції», – наголосили правоохоронці.

Як задекларувати знайдену зброю?

Нацполіція пояснила, яким має бути алгоритм дій громадян, які знайшли вогнепальну зброю.

Відсьогодні українці можуть володіти трофейною зброєю: що потрібно знати фото 1
інфографіка: Нацполіція
Відсьогодні українці можуть володіти трофейною зброєю: що потрібно знати фото 2
інфографіка: Нацполіція
Відсьогодні українці можуть володіти трофейною зброєю: що потрібно знати фото 3
інфографіка: Нацполіція

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

До слова, в застосунку «Дія» з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

Теги: Національна поліція України зброя закон декларація озброєння

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