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Окупанти модернізують та покращують своє озброєння – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти модернізують та покращують своє озброєння – звіт ISW
Росіяни удосконалюють свою зброю
фото з відкритих джерел

Українські науковці дослідили новий «Шахед» росіян із термобаричним зарядом

Російські сили почали застосовувати безпілотники «Шахед-136» з термобаричними боєголовками та «замаскували» системи ТОС-1А «Солнцепек». Такі дані наводяться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз проаналізував уламки безпілотників «Шахед-136», що використовувалися російськими військами під час атак з 26 по 29 жовтня.

Результати дослідження показали, що російські війська модифікували ці дрони для оснащення термобаричними боєголовками.

Також стало відомо, що компанія «Роселектроніка», дочірнє підприємство російського державного оборонного концерну «Ростех», створила покриття для термобаричних систем ТОС-1А «Солнцепек», яке поглинає радіохвилі, роблячи установки «невидимими» для сучасних систем наведення та тепловізорів.

Зросли й нічні атаки «Шахедами». За останній тиждень удари дронів призвели до масштабних руйнувань інфраструктури, житлових будинків і квартир, а також спричинили численні пожежі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказували на зростання наступальних темпів росіян в Україні, проте, на думку експертів, ці темпи залишаються повільними і є відповідними позиційній війні.

Нагадаємо, на півдні України Росія зосередила близько 200 тис. військових. Однак наступальних угрупувань окупанти не створили.

Також Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне, куди вклинився ворог. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зауважив, що село Левадне розташоване на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що «це – важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю». 

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Теги: ISW росія окупанти озброєння ворог війна

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