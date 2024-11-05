Чи підпише Зеленський «закон про дрова»? Відповідь Офісу президента

Законопроєкт наробив чимало галасу серед українців, які проживають у селах та містечках

Литвин: З технічних причин час на вето законопроєкту вже минув

Володимир Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами, відомий як «закон про дрова». Про це ВВС Україна повідомив радник президента Дмитро Литвин.

«Президент не буде підписувати цей закон», – заявив він. Литвин також пояснив, що з технічних причин час на вето минув.

Нагадаємо, українців зможуть штрафувати на десятки тисяч гривень і призначати їм до семи років ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт у жовтні ухвалили у Верховній Раді та передали на підпис президенту.

Законопроєкт також пропонує штрафувати громадян навіть за невеликі обсяги деревини – від 1 куб. м, якщо вони не мають документів, які підтверджують походження.

Якщо законопроєкт набере чинності, правопорушниками можуть стати чи не усі жителі сіл у багатьох областях України. Комусь загрожуватиме штраф, а комусь і кримінальна відповідальність.

«Главком» розповів, що відомо про законопроєкт 9665.

До слова, проголосований Верховною Радою закон дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових. Про це повідомила партія «Слуга народу» з посиланням на одного з авторів закону №9665 Максима Павлюка.

Ще 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №9665. Цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід – від 425 до 850 грн.