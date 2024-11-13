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13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 13 листопада
фото з відкритих джерел

В цей день заборонено сваритися, ображатися, лаятися

13 листопада відзначається Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих. Віряни вшановують пам'ять святителя Івана Златоуста. 

Всесвітній день доброти

13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

День доброти – чудова можливість знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Добро врятує світ та з’єднає народи, тому що воно закладене в людській природі, саме тому робити гарні вчинки може кожен. Творити добро зовсім не важко, але в результаті люди наповняться співчуттям та добротою один до одного.

День доброти бере свій початок з 1997 року, коли в Японії створився волонтерський «Всесвітній рух за доброту» (World Kindness Movement), котрий не мав релігійного та політичного напрямків. Спочатку в нього входили лише представники тихоокеанського регіону, але пізніше географію істотно розширили.

13 листопада 1998 року в Токіо відкрилась перша конференція Всесвітнього руху доброти, цю дату й залишили для щорічного святкування. Але офіційно Всесвітній день доброти заснували 18 листопада 2000 року на ІІІ конференції Руху доброти у Сінгапурі.

Міжнародний день незрячих

13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Щорічно 13 листопада людство відзначає Міжнародний день сліпих, який започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я.

День святкування обрали на честь дня народження відомого французького педагога Валентина Гаюї (13 листопада 1745 року).  Саме Гаюї вигадав спеціальний шрифт «унціал», який давав змогу читати й навчатися сліпим людям. Також педагог на особисті кошти відкрив у 1784 році першу у світі школу для незрячих дітей, яку назвав «Майстернею трудящих сліпих».

Яке сьогодні релігійне свято

13 листопада в церковному календарі – день пам’яті святителя Івана Златоуста. Він був учителем, проповідником та цілителем душ. Відомо, що саме святитель Іван став одним із засновників Константинопільського патріархату. Нині його внесли до переліку трьох Отців Церкви Православ’я.

Що не можна робити в цей день

  • Не варто бути скупим, інакше Новий рік зустрінете в злиднях.
  • Заборонено сваритися, ображатися, лаятися.
  • Не дозволено вирушати в далеку подорож, вона добром не закінчиться.

Народні прикмети і традиції

  • Вдень снігова буря – вночі чекайте на мороз;
  • Ліс шумить – до нещасть;
  • На небі сильно мерехтять зорі – погода буде вітряною та сніговою;
  • Вітер затих лише до вечора – найближчими днями прийде потепління.

Пам’ятні події 13 листопада

  • 1851 рік – вводять в дію Миколаївську залізницю;
  • 1918 рік – уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільнив з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;
  • 1918 рік – розпочинається таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади;
  • 1918 рік – у Львові Українська національна рада ухвалює тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;
  • 1945 рік – у Франції Шарля де Голля обирають головою Тимчасового уряду;
  • 1971 рік – виводять на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса;
  • 1980 рік – американський космічний апарат «Вояджер-1» передає на Землю перші фотографії Сатурна великим планом;
  • 1994 рік – за результатами референдуму Швеція вступає до ЄС;
  • 1997 рік – відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України;
  • 2007 рік – Європарламент дає згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію;
  • 2015 рік – терористичні акти в Парижі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, Сильвестр.

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Теги: Швеція Європарламент свята закон Україна традиції свято погода подорож

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