Депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: найближчі засідання скасовані

Наступне засідання Верховної Ради планується вже в грудні

У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді найближчими днями. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Засідання Ради завтра не відбудеться. Мала бути година запитань до уряду, але тепер спитати уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться», – зазначив Гончаренко.

Народний депутат Тарас Батенко підтвердив слова Гончаренка.

«Є загроза удару ракетою по Верховній Раді в Києві найближчими днями. Нас проінформували. Побачимо: станеться це чи ні, але Путін максимально підняв ставки», – прокоментував він.

Нам сказали про загрозу ракетного удару по Верховній Раді найближчими днями, - нардеп Батенко. pic.twitter.com/iag3OgmZGm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2024

Наступне засідання Верховної Ради планується вже в грудні.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

До слова, Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

Як відомо, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.