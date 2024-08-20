Парламент дозволив українцям володіти трофейною зброєю: деталі

Закон зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування

Цивільні особи зможуть законно володіти трофейною зброєю впродовж дії воєнного стану та до 90 днів після його закінчення

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Так, українці зможуть використовувати трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення, за умови, що така зброя буде задекларована.

Закон також зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування.

При цьому встановлено обмеження на декларування певних видів зброї, таких як:

зброя калібру понад 12,7 мм;

гладкоствольна зброя калібру понад 23 мм;

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети;

переносний зенітно-ракетний комплекс.

Цивільні особи зобов'язані здати знайдену та задекларовану зброю і невикористані боєприпаси до поліції не пізніше ніж через 90 днів після закінчення воєнного стану. Повторне отримання зброї у власність можливе через три місяці після здачі для перевірки до поліції.

Також протягом цих 90 днів потрібно здати зброю, отриману від держави для захисту від агресії РФ.

Нагадаємо, на Вінниччині викрили місцевого мешканця, який купував, зберігав та продавав вогнепальну зброю й бойові припаси без передбаченого законом дозволу. Під час проведення обшуку за місцем його проживання виявлено цілий арсенал стрілецької зброї, переважно виробництва РФ, яка використовується окупаційними військами.

До слова, серед зброї, яка є у розпорядженні російських добровольчих підрозділів, є трофейна зброя і зброя, яка належить Інтернаціональному легіону ЗСУ, до складу якого вони входять.