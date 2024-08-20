Головна Країна Політика
search button user button menu button

Парламент дозволив українцям володіти трофейною зброєю: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Парламент дозволив українцям володіти трофейною зброєю: деталі
Закон зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування
фото з відкритих джерел

Цивільні особи зможуть законно володіти трофейною зброєю впродовж дії воєнного стану та до 90 днів після його закінчення 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Так, українці зможуть використовувати трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення, за умови, що така зброя буде задекларована.

Закон також зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування.

При цьому встановлено обмеження на декларування певних видів зброї, таких як:

  • зброя калібру понад 12,7 мм;
  • гладкоствольна зброя калібру понад 23 мм;
  • кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети;
  • переносний зенітно-ракетний комплекс.

Цивільні особи зобов'язані здати знайдену та задекларовану зброю і невикористані боєприпаси до поліції не пізніше ніж через 90 днів після закінчення воєнного стану. Повторне отримання зброї у власність можливе через три місяці після здачі для перевірки до поліції.

Також протягом цих 90 днів потрібно здати зброю, отриману від держави для захисту від агресії РФ.

Нагадаємо, на Вінниччині викрили місцевого мешканця, який купував, зберігав та продавав вогнепальну зброю й бойові припаси без передбаченого законом дозволу. Під час проведення обшуку за місцем його проживання виявлено цілий арсенал стрілецької зброї, переважно виробництва РФ, яка використовується окупаційними військами.

До слова, серед зброї, яка є у розпорядженні російських добровольчих підрозділів, є трофейна зброя і зброя, яка належить Інтернаціональному легіону ЗСУ, до складу якого вони входять.

Читайте також: Очільник МВС заговорив про легалізацію зброї
Теги: МВС Верховна Рада зброя війна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська операція у Курській області показала, що несподіванки на війні знову повернулися
П'ять ключових політичних провалів РФ на тлі операції у Курській області
17 серпня, 11:00
«Українська проблема в тому, що у нас відсутні як комунікація влади до суспільства, так і дискусії всередині суспільства, що вважати перемогою»
Що далі, то мирних планів буде більше
21 липня, 14:23
Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію менше ніж 3250 грн
Доплати від ООН для пенсіонерів з низькими доходами продовжено до кінця року
28 липня, 23:00
Народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради України з вимогою продовжити розгляд закону, який призведе до заборони УПЦ (МП), 23 липня 2024 року
Закон про заборону УПЦ МП: комітет Ради заявив про кампанію з дискредитації
1 серпня, 22:20
Служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, звільненими з полону або пораненими, які не можуть брати участь у бойових діях
Генштаб створює службу супроводу військових та їх родин
6 серпня, 15:18
Яру запросили до Китаю показати українську культуру серед представників чотирьох десятків інших країн
Донька військового з Одеси вразила Китай
3 серпня, 10:57
У Туреччині випробували крилату ракету Kemankes 2
Виробник «Байрактарів» представив нову зброю (відео)
14 серпня, 19:13
До пакета військової допомоги увійдуть 14 БТР M113, системи ППО малої дальності і ракети до них та засоби РЕБ
Литва передає Україні системи ППО та військову техніку
9 серпня, 18:55
Ракети Atacms допоможуть ЗСУ утримувати території у Курській області
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
10 серпня, 13:59

Політика

Зеленський анонсував посилення української ППО
Зеленський анонсував посилення української ППО
Заборона Московської церкви: Зеленський прокоментував ухвалення закону
Заборона Московської церкви: Зеленський прокоментував ухвалення закону
Рада змінила голову тимчасової спеціальної комісії щодо фортифікацій
Рада змінила голову тимчасової спеціальної комісії щодо фортифікацій
Парламент дозволив українцям володіти трофейною зброєю: деталі
Парламент дозволив українцям володіти трофейною зброєю: деталі
Рада звільнила військових від відповідальності за перше дезертирство
Рада звільнила військових від відповідальності за перше дезертирство
Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото)
Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
41K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
17K
«Наводив артилерію РФ на свій коледж»: підліток з Донеччини пояснив, чому став колаборантом
17K
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua