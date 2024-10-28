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Зеленський назвав країну, яка допомагає Росії збільшити виробництво зброї

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський назвав країну, яка допомагає Росії збільшити виробництво зброї
Володимир Зеленський сказав, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до НАТО
фото: Офіс президента

Зеленський: Путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів

Північна Корея допомагає Росії у нарощуванні виробництва зброї. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Рейк’явіку під час виступу на саміті Україна – Північна Європа.

«Ми бачимо, що Путін нарощує виробництво зброї, а режими-ізгої, як-от Пхеньян, допомагають йому із цим. Наступного року, наскільки ми розуміємо, Путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому лише зараз», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до НАТО.

«​Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Росія має припинити свою агресивну поведінку, і це починається з відмови від своїх амбіцій щодо України», – зауважив глава держави.

Зауважимо, що саміт Україна – Північна Європа у Рейк’явіку – уже четвертий у такому форматі. Третій відбувся у Стокгольмі (Швеція) цьогоріч у травні. Два попередні провели торік: в Осло (Норвегія) у грудні та в Гельсінкі (Фінляндія) у травні.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом.

Згодом Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Під час зустрічі очільник України розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення країни у виробництві безпілотних систем. Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

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Теги: росія озброєння Україна Володимир Зеленський Північна Корея Ісландія війна зброя НАТО росіяни

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