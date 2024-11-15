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Депутати Нової Зеландії зірвали засідання, влаштувавши ритуал аборигенів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Депутати Нової Зеландії зірвали засідання, влаштувавши ритуал аборигенів
На відео видно, як депутатка партії маорі Хана-Раухіті Майпі-Кларк рве законопроєкт та починає виконувати традиційний ритуал аборигенів
фото: скриншот з відео

Ініціатором стала одна із депутаток, після чого парламент призупинив роботу, оскільки до неї приєдналися інші люди

Парламент Нової Зеландії ненадовго призупинив роботу після того, як представники корінного населення – маорі влаштували традиційний ритуал аборигенів – хаку, щоб зірвати голосування щодо законопроєкту, який має на меті переосмислити 184-річний договір між британцями та корінним народом маорі. Про це повідомляє CNN.

Законопроєкт закріплює вужче тлумачення договору Вайтангі в законі. Закон Вайтангі був підписаний у 1840 році між британською короною та понад 500 вождями маорі. Він визначає, як обидві сторони домовилися управляти країною.

Ініціатори законопроєкту стверджують, що розширення прав та привілеїв маорі, яке відбувалось протягом минулих десятиліть, призвело до дискримінації некорінних громадян.

Проте багато маорі та їхніх прихильників вважають, що цей законопроєкт підриває права корінних народів країни, які становлять близько 20% від 5,3 млн населення.

Тому, коли парламентарі зібралися на попереднє голосування щодо законопроєкту, депутати від партії Te Pāti Māori встали і почали танцювати хаку – традиційний ритуал маорі, який поєднує в собі танець, спів і своєрідну міміку.

На відео видно, як депутатка партії маорі Хана-Раухіті Майпі-Кларк рве законопроєкт та починає виконувати традиційний ритуал аборигенів. Після цього парламент Нової Зеландії ненадовго призупинив роботу, оскільки люди на галереї приєдналися до протесту, і їхні крики заглушили інших у залі засідань.

Крім того, сотні людей вирушили у дев'ятиденний марш з півночі Нової Зеландії до столиці країни Веллінгтона на знак протесту проти цього закону. Вони прибудуть до Веллінгтона наступного вівторка, де, як очікується, десятки тисяч людей зберуться на великий мітинг.

Нагадаємо, жителька Нової Зеландії, нащадок маорійських вождів, Жанет Фаанга, передала для президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської власний «пакет допомоги» – набір теплих речей, які вони зв'язала власноруч. Про це «Главком» дізнався від представників української громади у Новій Зеландії.

До слова, у Новій Зеландії на честь загиблого воїна Кейн Те Тая з позивним «Черепаха» під час похорону виконали бойовий танок хака маорі. Новозеландець Кейн Та Тай з перших днів війни перебував на території України: допомагав волонтерам у Харкові, проводив майстер-класи з першої медичної допомоги, доставляв гуманітарну допомогу на деокуповані території.

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Теги: Нова Зеландія законопроєкт мітинг відео парламент населення партії закон

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