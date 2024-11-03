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У Луцьку на стінах кафедрального собору намалювали волинських бізнесменів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Луцьку на стінах кафедрального собору намалювали волинських бізнесменів
Фреску з Ігорем Палицею уже прибрали
фото: misto.media

Нові ікони викликали обурення серед містян

У Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку, де тривають реставраційні роботи, на стіні зобразили портрети волинських бізнесменів. Їх намалювали нібито із благословення митрополита Михаїла. Про це пише луцьке видання misto.media.

Так, на стінах собору помітили зображення відомого луцького забудовника Віктора Чорнухи, власника агропідприємства «Вілія» Євгена Дудки та навіть Ігоря Палиці – лідера партії «За майбутнє».

Іконописець собору, диякон Юрій Гетьманчук, розповів, що перші зображення зробили ще пів року тому, однак деякі з них викликали суперечливі відгуки, через що їх замінили на інші. Він також зазначив, що розписи здійснювали з благословення митрополита Луцького та Волинського Михаїла. Загалом мало бути зображено 12 людей.

Це викликало чимале обурення в соцмережах серед містян. Мер Луцька Ігор Поліщук також відреагував на ситуацію, заявивши, що є «більш доречні способи подякувати меценатам за внесок у відбудову храму, аніж зображати їх на фресках».

5 фото
На весь екран

За словами Поліщука, коли Ігор Палиця дізнався про свій портрет у храмі, одразу ж попросив його прибрати, оскільки це порушує Божі заповіді та суперечить його морально-етичним принципам. Наступного дня фреску замалювали.

Раніше священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

До відома, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

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Теги: церква свято священник За майбутнє Ігор Палиця президент Володимир Зеленський партії закон Верховна Рада законопроєкт

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