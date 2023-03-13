Вигнання з Лаври. Онуфрій закликав примиритися з Росією?

Предстоятель Московської церкви в Україні вважає, що «люди повинні перестати стріляти»

Предстоятель Московської церкви в Україні, яка сама себе називає УПЦ МП, звернувся до вірян через рішення виселити цю релігійну організацію з Києво-Печерської лаври. Онуфрій просить у Бога миру, а не перемоги для України, також він закликає, «щоб перестали лунати постріли» і «люди примирилися між собою». Відповідне відео опубліковане на сторінці УПЦ у Facebook.

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«Прошу у вас, дорогі брати і сестри молитв, щоб Господь змінив думки тих людей, які хочуть, щоб братія покинула святу обитель, щоб тут далі горіла лампада молитви, щоб могли кожен з вас прийти сюди, посповідатися, причаститися і поклонитися святим угодникам Печерським...Щоб перестали лунати постріли, щоб люди примирилися один з одним, щоб у своєму житті йшли тим шляхом, яким пройшли наші преподобні отці», – заявив він.

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Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

До слова, глава Російської православної церкви фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

Крім того, міністр культури Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю.