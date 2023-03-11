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Московська церква має покинути всі приміщення Лаври – Ткаченко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Московська церква має покинути всі приміщення Лаври – Ткаченко
УПЦ (МП) має покинути всі приміщення Лаври
фото з відкритих джерел

У заповіднику буде проведено інвентаризацію майна та обстеження технічного стану будівель і споруд

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив, що національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розриває договір з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня. Це стосується усіх приміщень, орендованих УПЦ МП в Лаврі. Про це він написав у своєму Facebook.

За словами міністра, розірвання договору обумовлено висновками Міжвідомчої робочої групи, яка зафіксувала порушення умов користування державним майном з боку монастиря.

Ткаченко додав, що з 11 березня працюватимуть робочі групи, утворені заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.

Нагадаємо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Водночас в УПЦ МП не бачать підстав для виселення з будівель «Києво-Печерської лаври».

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом.

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Теги: церква православна церква Олександр Ткаченко лавра

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