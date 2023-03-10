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Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру
УПЦ (МП) має покинути всю територію Лаври
фото з відкритих джерел

Заяву з вимогою покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня опублікували в пресслужбі заповідника

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ покинути всю територію Лаври до 29 березня.  Відповідне рішення було озвучено в пресслужбі заповідника.

Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Як повідомляється в оголошенні, рішення прийнято на основі указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з цим представники ПЦУ мають покинути територію до 29 березня 2023 року. Договір був дійсний з липня 2013 року.

Міжвідомча група, створена 23 грудня 2022 року, яка виявляла порушення у релігійних установах, засвідчила про недотримання угод оренди настоятелями УПЦ (МП) у Лаврі.

«Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 23 березня 2023 року», – повідомили у пресслужбі заповідника «Києво-Печерська Лавра».

У Києво-Печерській Лаврі закликали представників УПЦ (МП) надати трьох священників, які увійдуть до комісії з передачі церковного майна державі, що означає остаточне припинення співпраці з проросійською єпархією. УПЦ (МП) має надати списки не пізніше 14 березня 2023 року.

Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру фото 1
Монахи Московської церкви зобов'язані повністю покинути Лавру фото 2

Раніше було встановлено факт порушення договору користування будівлями та майном, що на території Лаври та є власністю держави. Представники СБУ відкрили 23 провадження щодо представників Московського партіархату, який володів Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою. Тоді УПЦ позбавила права користування храмами Верхньої Лаври. Тепер їй наказано покинути територію всієї Лаври.

Нагадаємо, обшуки у приміщеннях УПЦ МП СБУ проводить ще з листопада. Під час обшуків правоохоронці виявляють пропагандистські матеріали, паспорти РФ, зброю, ноутбуки із порнографією тощо.

2 грудня 2022 року у складі Православної церкви України з’явився монастир «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра», повідомив архієрей ПЦУ, речник Священного Синоду Євстратій Зоря. 

Зазначимо, раніше Державна служба з етнополітики та свободи совісті оприлюднила висновок релігієзнавчої експертизи про те, що УПЦ (МП) залишається структурним підрозділом РПЦ. 

Читайте також: Києво-Печерська лавра зареєстрована як монастри у складі ПЦУ



Теги: лавра Євстратій Зоря Києво-Печерська лавра церква

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