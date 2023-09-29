Військовий психолог дав поради військовослужбовцям, як планувати відпустку

«Ми з побратимами ненавидимо природу. Ми обожнюємо квартири, кондиціонери, душ і білі рушники»

Андрій Козінчук, блогер, ветеран АТО, а нині заступник командира інженерно-саперної роти з морально-психологічного забезпечення групи інженерного забезпечення 67 ОМБр в інтерв’ю «Главкому» розповів про адаптацію військових до цивільного життя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, це може бути справжньою проблемою, враховуючи, у тому числі, що у військових коротка відпустка.

«Забагато лісу. Дехто із моїх побратимів, і я у тому числі, ми ненавидимо природу. Просто терпіти не можемо. Ми обожнюємо квартири, готелі, кондиціонери, теплу підлогу, душ і білі рушники», – заявив психолог.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Козінчук зазначив, що комусь треба відірватися, комусь треба відпочити фізично, погуляти – все індивідуально. Він додав, що важливо усвідомити суть відпустки, у чому її мета. Експерт додав, що хтось замість фізичного відпочинку їде копати картоплю, хтось вживає наркотики, хтось пиячить два тижні.

«Тут питання більше у тому, чи усвідомлюєш ти, що тобі треба відновитися, чи знаєш, що для тебе є відновленням? Адже, можливо, тобі треба побути взагалі на самоті. Тебе сім’я півтора року не бачила, а ти приїжджаєш додому і кажеш про потребу побути на самоті. Звісно, це трохи дивно буде. Саме тому ми кажемо про необхідність про-го-во-рен-ня. Любляча сім'я відповість на таку потребу солдата згодою, звичайно. Скажуть, що їдь куди треба, знімай номер у готелі, тусуйся десь», – розповів психолог.

Ми з побратимами ненавидимо природу. Ми обожнюємо квартири, кондиціонери, теплу підлогу, душ і білі рушники

В той самий час військовий заявив, що є біда із розумінням того, що є відпочинком.

«У військових, які воюють з 2014 року, є дуже чіткий план відпочинку: три дні з сім'єю, два дні з пацанами, чотири дні на самоті, один день шопінг і за три дня до кінця відпустки не робити нічого – лежати, гратися у Sony PlayStation, наприклад, чи дивитися «Сімпсонів». Це умовний приклад. Чіткий план – це здорово. Є у мене дуже багато людей, які навчилися служити, навчилися працювати на війні. І дуже мало людей, які навчилися відпочивати», – зазначив Козінчук.