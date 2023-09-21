Дрогобич зазнав трьох ракетних ударів: влада повідомила про наслідки
У місті виникли дві пожежі
У четвер, 21 вересня, близько 6:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
«Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв. м», – написав він у Telegram.
Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв. м.
Рятувальники ще працюють над ліквідацією пожеж.
Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.
Раніше повідомлялося, що після 6 години ранку під час повітряної тривоги через ракетну атаку прогриміли вибухи у Дрогобицькому районі Львівської області.
Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом місцева влада повідомила про щонайменше шість прильотів.
Також у Черкаській області пролунали вибухи. Російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах.
Крім того, у Києві гриміли вибухи. Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. У небі над столицею України та її околицями сили протиповітряної оборони знищили 20 ворожих цілей.
Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.
Вибухи лунали і в Рівному. Частина Рівного залишилася без світла.
Вранці 21 вересня в Україні вже вдруге від початку доби оголошена масштабна повітряна тривога
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