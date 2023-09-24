Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Ми ображаємо самих себе, погоджуючись на тимчасову роль виключно жертв воєнного нападу

Тарас Прохасько
glavcom.ua
Ми ображаємо самих себе, погоджуючись на тимчасову роль виключно жертв воєнного нападу

Ця війна стала можливою власне тому, що щось дуже вагоме було перед нею

Минулого року серед українських інтелектуалів і авторів популярною була дискусія – чи потрібна література у часі війни, як говорити в часі війни? Водночас майже кожен митець почав говорити саме про війну. З'явилося навіть таке поняття: культурний фронт. Йшлося передовсім про літературний експорт. Більшість із моря текстів різних жанрів були адресовані світові, який мав би завдяки ним пережити ту емпатію до кровавої землі, яка так потребувала зовнішньої підтримки.

Певний час – можна сказати, що найважливіший, за який стало зрозуміло, що Україна наразі не зникне з мапи першої половини двадцять першого століття – це було надзвичайно дієво. Та й далі залишається необхідним на оперативному рівні.

За цей час Україна у світі стала не так важливою, як модною. Вона відповідала усім вимогам масової культури. Війна – як сенсація, побудована на базових законах стресу – притягнула увагу до цієї терри інкоґніта.

Але ми добре розуміємо кілька закономірностей. По-перше, увага і порух доброчинності не означають повагу. По-друге, увага у сучасному світі настільки швидкоплинна, що досить наступної сенсації, щоби попередня стала у кращому разі елементом несвідомого. По-третє, обмежені знання про хоч який реґіон світу сприяють тому, що вискочити за межі елементарних стереотипів про цей реґіон можуть тільки одиниці, які нам приємні, але не впливають на швидкоплинність моди.

Нічого доброго не слід сподіватися від світової опінії тим реґіонам, які у теперішні часи асоціюються тільки з воєнною темою. Навіть набагато присутнішим у культурному сенсі Балканам досі важко позбутися ореолу своїх воєн у свідомості і охлократії, і клубу найблагородніших, які реально чи ілюзорно вважають себе генераторами світових сюжетів.

Корисним для нас прикладом може бути Сирія. До речі, теж об'єкт російського пасьянсу. Бачив на власні очі, як німецькі вчителі намагалися пояснити расовим німецьким дітям, що ці маленькі воєнні біженці з Сирії – зовсім не примітивні дикуни, а представники настільки давньої культури, що германські предки є попросту немовлятами порівняно з нею.

Погоджуючись на тимчасову роль виключно жертв воєнного нападу, який сотворив націю із тотальною стійкістю і жертовністю водночас, ми ображаємо самих себе.

Бо ж не ця війна – якою би вона не була важливою – нас породила. Бо ж ця війна можлива власне тому, що щось дуже вагоме було перед нею. У нас було своє життя, яке до цієї війни властиво допровадило. У нас був такий свій вибір, щоби у когось виникла потреба до війни вдатися. І це означає, що ще перед тим, як стати жертвою агресії і фортецею спротиву, ми жили повноцінним життям. Були ним незадоволені і були горді, що це життя – наше.

Власне про це маємо розповідати. Розповідати так, щоби у тямущих світованів не виникало сумніву, що ти і я – однієї крові. Що ми усі здатні лиш на те, аби оповідати одне одному історії, які здаватимуться таким близьким, знаним і призабутим власним невибраним.

А вже потім, коли українська дитяча література стане звичною рідною річчю для світових дітей, які заради неї на хвильку забудуть про світ супергероїв, ми зможемо розповісти про те, як мило усіх надурили. І себе теж. Адже надурити – це найсуттєвіша ознака справді доброї літератури. І культури загалом.

Джерело: zbruc.eu

Теги: війна література біженці фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якби хтось два роки тому сказав, що ми зноситимемо будівлю штабу Чорноморського флоту, щоб ви йому відповіли?
Росія програє війну у стратегічному і військовому сенсі
Сьогодні, 11:02
Папа Франциск припустив, що деякі країни «грають» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
Сьогодні, 03:25
Завдяки закордонному відрядженню президентське подружжя змогло провести разом три дні
Зеленський зізнався, що йому вперше від початку війни вдалося зробити разом із дружиною
Вчора, 16:59

Дайджест ЗМІ

Ми ображаємо самих себе, погоджуючись на тимчасову роль виключно жертв воєнного нападу
Ми ображаємо самих себе, погоджуючись на тимчасову роль виключно жертв воєнного нападу
Польща та Ко не готові зняти ембарго на українське зерно – як треба діяти Україні
Польща та Ко не готові зняти ембарго на українське зерно – як треба діяти Україні
Інформаційна війна: Росія знову вигадує, що Україна стріляє по собі ракетами
Інформаційна війна: Росія знову вигадує, що Україна стріляє по собі ракетами
На Чемпіонат світу з боротьби збирається ще одна прихильниця війни
На Чемпіонат світу з боротьби збирається ще одна прихильниця війни
Російська пропаганда активно залучає зарубіжних зірок. Як це працює
Російська пропаганда активно залучає зарубіжних зірок. Як це працює
Що стоїть за чистками, які анонсував Зеленський – чи пов'язана з цим підозра Коломойському
Що стоїть за чистками, які анонсував Зеленський – чи пов'язана з цим підозра Коломойському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
60K
Україну сколихнув землетрус
46K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
32K
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
19K
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
6326
Буданов пообіцяв засмутити Путіна

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Вчора, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту