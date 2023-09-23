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«Вагнерівці» досі воюють в Україні? Генерал повідомив цікаві деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Вагнерівці» досі воюють в Україні? Генерал повідомив цікаві деталі
Українські бійці періодично знаходять шеврони ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

«Вагнерівці» виникають то тут, то там на різних напрямках фронту

Командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що найманці ПВК «Вагнер» продовжують зустрічатися на різних напрямках фронту в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, «вагнерівці» виникають «то тут, то там».

Тарнавський зазначив, що, коли українські бійці стикаються з російськими військами, які воюють більш ефективно, у них виникають підозри, що це можуть бути саме найманці. «Ми підозрюємо наявність «вагнерівців», якщо бачимо стримування наших наступальних сил із залученням тієї категорії військовослужбовців, які виконують ці завдання у більш цікавий (більш нестандартний) спосіб», – пояснив він.

Крім того, час від часу українські бійці знаходять і шеврони ПВК «Вагнер». «Річ у тім, що їхні значки з'являються тут і там – це відбувається постійно», – додав генерал.

Нагадаємо, наприкінці червня відбулася спроба збройного заколоту ПВК «Вагнер» в Росії.

Після цього нібито за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ.  Частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

Теги: ПВК «Вагнер» росія окупанти ЗСУ війна

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