«Вагнерівці» досі воюють в Україні? Генерал повідомив цікаві деталі

«Вагнерівці» виникають то тут, то там на різних напрямках фронту

Командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що найманці ПВК «Вагнер» продовжують зустрічатися на різних напрямках фронту в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

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За його словами, «вагнерівці» виникають «то тут, то там».

Тарнавський зазначив, що, коли українські бійці стикаються з російськими військами, які воюють більш ефективно, у них виникають підозри, що це можуть бути саме найманці. «Ми підозрюємо наявність «вагнерівців», якщо бачимо стримування наших наступальних сил із залученням тієї категорії військовослужбовців, які виконують ці завдання у більш цікавий (більш нестандартний) спосіб», – пояснив він.

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Крім того, час від часу українські бійці знаходять і шеврони ПВК «Вагнер». «Річ у тім, що їхні значки з'являються тут і там – це відбувається постійно», – додав генерал.

Нагадаємо, наприкінці червня відбулася спроба збройного заколоту ПВК «Вагнер» в Росії.

Після цього нібито за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.