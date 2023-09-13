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Удар по заводу в Севастополі: командувач Повітряних сил подякував пілотам за роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по заводу в Севастополі: командувач Повітряних сил подякував пілотам за роботу
Унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено щонайменше два кораблі РФ
фото з відкритих джерел

Командувач Повітряних сил Микола Олещук написав слова вдячності українським пілотам за чудову бойову роботу в Севастополі

Після нічних вибухів у окупованому Севастополі 13 вересня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу. Про це повідомив Олещук у Telegram.

«А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу!» – йдеться в заяві командувача Повітряних сил.

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за роботу
Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за роботу
фото: скріншот

«Далі буде...», – заінтригував Олещук.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

До слова, у тимчасово окупованому Севастополі внаслідок атаки в ніч проти 13 вересня уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Теги: війна Крим ЗСУ пілот

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