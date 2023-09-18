Куди звертатись військовим, якщо неправильно нарахували пенсію: роз'яснення

В разі сумнівів щодо розміру пенсії питання можуть бути не тільки до ПФУ

Експерти розповіли, від чого залежить розмір пенсійного забезпечення військовослужбовців

Пенсійне забезпечення звільнених зі служби військових регулюється законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Про те, як діяти, якщо є сумніви в правильності нарахування виплат, розповідає «На пенсії».

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«Я народився 1935 року. Пішов на військову пенсію у 1985 році з посади «головний інженер – заступник командира спецчастини з експлуатації та забезпечення атомних боєкомплектів літаків дальньої авіації. Спеціаліст – класність – «майстер». Мені здається, що при нарахуванні пенсії не врахували специфіки служби, секретності та класності. Після виходу на пенсію я продовжував працювати ще 11 років на оборонних підприємствах. Хочу перевірити правильність нарахування пенсії», – написав Євген Іванов з Харкова.

Видання пише, що у разі сумнівів щодо правильності розрахунку пенсії, можна звернутися не тільки до місцевого відділення Пенсійного фонду, а й до обласного Пенсійного фонду, а також до Пенсійного фонду України (м. Київ, вулиця Бастіонна, 9).

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Крім того, військові пенсії призначаються органами ПФУ на підставі даних про грошове забезпечення, що надаються військкоматами.

В разі сумнівів щодо розміру пенсії питання можуть бути не так до Пенсійного фонду, як до органу, який видав довідку про розмір грошового забезпечення та надбавки до зарплати військовослужбовця.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.