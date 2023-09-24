Тарнавський розповів про втрати окупантів на Таврійському напрямку

За останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку склали 224 особи

За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерала Олександра Тарнавського за добу втрати окупантів склали понад 220 військових. Про це він повідомив у своєму Telegram.

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«За останню добу втрати ворога склали 224 особи (безповоротні – 70, поранені – 154, полон – один). Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів», – розповів генерал.

Він додав, що артилерійські підрозділи Сил оборони на його напрямку виконали 1116 вогневих завдань протягом останньої доби.

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«Знищено 51 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 – спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів», – підсумував Тарнавський.

Зазначимо, генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака.