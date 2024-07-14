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Військовозобов'язаним не потрібно проходити ВЛК при оновленні даних – Міноборони

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Військовозобов'язаним не потрібно проходити ВЛК при оновленні даних – Міноборони
Військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня
фото з відкритих джерел

У Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів

У Міноборони надали відповідне роз’яснення у зв’язку з поширенням у мережі неточної інформації щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

У відомстві підкреслили, що військовозобов'язаним не потрібно проходити ВЛК при поновленні даних. Проходити військово-лікарську комісію необхідно лише після отримання відповідної повістки, зауважили в Міноборони.

Директор департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк пояснив, що оновлення даних та проходження медичного огляду – це окремі види військового обов’язку.

Раніше Андрусяк заявляв, що оновлення даних для військовозобов'язаних не означає автоматичну мобілізацію.

Нагадаємо, що автоматичних штрафів для громадян, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, не передбачається.

Як відомо, вже 16 липня в Україні спливає термін, який було встановлено для оновлення персональних даних у ТЦК. Після цього люди, які не зробили цього, ризикують бути оштрафованими. Однак багато хто задається питанням, що робити, якщо не зміг вчасно оновити дані через великі черги в ТЦК і ЦНАП. Народний депутат Олександр Федієнко пояснив, як бути в цій ситуації.

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.

Крім того, бнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік. 

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Теги: Міноборони закон

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