Мобілізація жінок: хто зобов'язаний оновити дані та кого можуть оштрафувати

За порушення правил військового обліку жінкам загрожує штраф – від 17 тис. до 25,5 тис. грн

В Україні триває мобілізація. Деякі жінки мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану. Детальніше про це розповів юрист Андрій Корбецький.

Відповідно до закону «Про військовий обов’язок та військову службу», на військовий облік повинні стати жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю. Їм потрібно звернутися до ТЦК. Там заведуть особову справу на особу, направлять на ВЛК, яка визначить придатність до служби.

«Вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Норми не змінилися, але жінки з вищевказаними спеціальностями зобов’язані зробити це без винятків», – наголосив він.

Корбецький наголосив, що за порушення правил військового обліку жінкам загрожує штраф – від 17 тис. до 25,5 тис. грн. За його словами, українки, які вже стоять на обліку, також повинні оновити свої дані. Адже ігнорування цього може призвести до штрафів та тимчасового обмеження керування транспортом.

Юрист наголошує: жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані чи залучені до робіт із забезпечення оборони держави лише в добровільному порядку. Також для медикинь, які стануть на військовий облік, право на виїзд за кордон залишається незмінним. Закон не вносив жодних змін щодо перетину кордону військовозобов’язаними жінками.

Як відомо, наразі понад 10 тис. жінок виконують бойові завдання на лінії фронту.

До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 тис. жінок. З них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями.

Також країни НАТО нададуть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тис. уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.