Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мобілізація жінок: хто зобов'язаний оновити дані та кого можуть оштрафувати

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мобілізація жінок: хто зобов'язаний оновити дані та кого можуть оштрафувати
Жінок забиратимуть до війська лише за їхньою згодою
фото з відкритих джерел

За порушення правил військового обліку жінкам загрожує штраф – від 17 тис. до 25,5 тис. грн

В Україні триває мобілізація. Деякі жінки мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану. Детальніше про це розповів юрист Андрій Корбецький.

Відповідно до закону «Про військовий обов’язок та військову службу», на військовий облік повинні стати жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю. Їм потрібно звернутися до ТЦК. Там заведуть особову справу на особу, направлять на ВЛК, яка визначить придатність до служби.

«Вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Норми не змінилися, але  жінки з вищевказаними спеціальностями зобов’язані зробити це без винятків», – наголосив він.

Корбецький наголосив, що за порушення правил військового обліку жінкам загрожує штраф – від 17 тис. до 25,5 тис. грн. За його словами, українки, які вже стоять на обліку, також повинні оновити свої дані. Адже ігнорування цього може призвести до штрафів та тимчасового обмеження керування транспортом.

Юрист наголошує: жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані чи залучені до робіт із забезпечення оборони держави лише в добровільному порядку. Також для медикинь, які стануть на військовий облік, право на виїзд за кордон залишається незмінним. Закон не вносив жодних змін щодо перетину кордону військовозобов’язаними жінками.

Як відомо, наразі понад 10 тис. жінок виконують бойові завдання на лінії фронту.

До слова, за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 тис. жінок. З них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями. 

Також країни НАТО нададуть понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ. На ці кошти закуплять понад 10 тис. уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

Читайте також: Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?
Теги: закон штраф мобілізація кордон обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок російських атак Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій
«Укренерго» оновило графіки відключення світла 11 липня
11 липня, 11:27
У Європі продовжили безкоштовний роумінг для українців
Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців ще на рік
10 липня, 14:23
Окрім постійної загрози від російських диверсійно-розвідувальних груп, у громаді не вщухає загроза від обстрілів
Голова прикордонної громади на Сумщині розповів, які задачі виконують ворожі ДРГ
3 липня, 13:42
Температура в Київській області становитиме 17-22° тепла вночі та 29-34° тепла вдень
У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку
2 липня, 16:28
Правила призову жінок у липні залишаться незмінними
Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних
29 червня, 12:33
Факт дрібного хуліганства щодо майна обленерго зафксовано у селі Немичинці Хмельницького району
Українець фекаліями облив автівку обленерго й отримав смішне покарання
26 червня, 11:08
Європа не залишить Росію без нового пакету санкцій
Євросоюз готує новий сюрприз росіянам? Фінляндія розповіла про плани щодо санкцій
24 червня, 11:09
Санкції може бути запроваджено проти вищих посадових осіб Грузії
ЄC наступного тижня розглядатиме санкції проти Грузії через закон про іноагентів
21 червня, 17:29
Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування
Штраф за образливі повідомлення сексуального характеру: Зеленський підписав закон
19 червня, 11:28

Суспільство

Жителька Донеччини скоригувала ракетний удар по ЗСУ та раділа смертям захисників
Жителька Донеччини скоригувала ракетний удар по ЗСУ та раділа смертям захисників
«Укрзалізниця» назвала найекзотичніші речі, які пасажири цього річ забували в потягах
«Укрзалізниця» назвала найекзотичніші речі, які пасажири цього річ забували в потягах
Мобілізація жінок: хто зобов'язаний оновити дані та кого можуть оштрафувати
Мобілізація жінок: хто зобов'язаний оновити дані та кого можуть оштрафувати
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
Загинув за місяць до власного весілля. Згадаймо Максима Рослякова
Загинув за місяць до власного весілля. Згадаймо Максима Рослякова
Як допомогти тваринам пережити спеку: корисні поради
Як допомогти тваринам пережити спеку: корисні поради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
13K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
12K
Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг
7256
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
5696
Сирський запровадив нововведення в навчання військових
5616
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
11 липня, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
11 липня, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua