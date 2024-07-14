Чи будуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК? Відповідь Міноборони

Штрафи за неоновлення даних у ТЦК можуть накладатися протягом трьох місяців із моменту виявлення правопорушення до одного року з моменту його скоєння

16 липня закінчується двомісячний термін для оновлення військово-облікових даних

Автоматичних штрафів для громадян, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, не передбачається. Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Посадовець нагадав, що 16 липня закінчується двомісячний термін для оновлення військово-облікових даних. Таким чином влада хотіла встановити справедливий підхід до всіх громадян щодо виконання свого конституційного військового обов'язку.

Громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. При цьому чоловіки, які не оновили своїх даних, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із штрафами від 17 000 до 25 000 гривень.

Директор Департаменту кадрової політики Міноборони наголосив, що його відомство не підтримує продовження термінів для оновлення військово-облікових даних, оскільки було виділено достатньо часу.

Водночас Андрусяк пояснив, автоматичних штрафів за неоновлення даних не буде: «Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачено процедури автоматичного накладання штрафів».

При цьому чиновник уточнив, що штрафи можуть накладатися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення до одного року з моменту його скоєння.

Нагадаємо, що вже 16 липня в Україні спливає термін, який було встановлено для оновлення персональних даних у ТЦК. Після цього люди, які не зробили цього, ризикують бути оштрафованими. Однак багато хто задається питанням, що робити, якщо не зміг вчасно оновити дані через великі черги в ТЦК і ЦНАП. Народний депутат Олександр Федієнко пояснив, як бути в цій ситуації.

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.

Крім того, бнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.