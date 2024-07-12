Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа

Люди, які не змогли оновити дані до 16 липня, зможуть це зробити після і навіть без штрафу, зазначив нардеп

16 липня закінчується 60-денний період, який влада давала українцям для поновлення персональних даних у ТЦК, ЦНАПі або «Резерві+»

Вже 16 липня в Україні спливає термін, який було встановлено для оновлення персональних даних у ТЦК. Після цього люди, які не зробили цього, ризикують бути оштрафованими. Однак багато хто задається питанням, що робити, якщо не зміг вчасно оновити дані через великі черги в ТЦК і ЦНАП. Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко розповів деталі Києву24.

Він стверджує, що військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані, незалежно від того, минув термін чи ні.

«Дивіться, від того, що настає дата 16 липня... це жодним чином не говорить про те, що після цієї дати... Тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухильниками, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу підкреслити, що ТЦК має провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним військовозобов'язаним громадянином», - каже нардеп.

Федієнко стверджує, що люди, які не змогли оновити дані до 16 липня, зможуть це зробити після і навіть без штрафу. Він додав, що такі люди самостійно усунули таке правопорушення.

Нагадаємо, якщо людина отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, то можна побачити про себе інформацію в автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП). Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП. Інформація містить відомості також і про час її розміщення. Пошук через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 26 червня підписав закон №3783-IX (законопроєкт 11143) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. ТЦК зможе побачити у Реєстрі «Оберіг» дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про несплачений штраф.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.