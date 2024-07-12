Військовий облік для 17-річних: Міноборони пояснило, чи загрожують їм штрафи

Взяття на військовий облік юнаків-призовників в Україні – це щорічна процедура, яка не пов'язана з мобілізаційними заходами під час війни

Юнаки зобов’язані особисто прибути до ТЦК з необхідними документами

Юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері національного телемарафону.

Посадовець нагадав, що взяття на військовий облік юнаків-призовників в Україні – це щорічна процедура, яка не пов'язана з мобілізаційними заходами під час війни. У ТЦК юнакам видадуть приписну, яка необхідна для вступу на вищу освіту. Також ця процедура стосується громадян України, які виїхали за кордон.

«Людині треба прийти до ТЦК з документами, свідоцтво про народження має бути, ідентифікаційний код, паспорт, і, якщо вона проходила якісь вишколи і навчалася в якихось секціях, які так чи інакше мають відношення до військової справи, якісь сертифікати, грамоти принести», – пояснив речник Міноборони.

Він також не виключив, що запроваджуватимуть штрафи для 17-річних хлопців, які не виконали цю вимогу.

«Наразі ці штрафи збільшено, тому відкидати того, що штраф може бути, ми не можемо. Є норма закону, наразі суми штрафів від 17 тисяч гривень, доволі суттєві», – додав Лазуткін.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України має намір відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном.

Раніше командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщатимуться за місцем реєстрації за допомогою повісток. Надалі вони повинні прибути в ТЦК та стати на військовий облік.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані повинні протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.