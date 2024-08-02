Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вілкул обурився перейменуваннями в Кривому Розі

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вілкул обурився перейменуваннями в Кривому Розі
Зокрема, Вілкул виступив проти перейменування проспекту Героїв-підпільників
фото: Олександр Вілкул, Facebook

Вілкул висловив невдоволення зміною назв у Кривому Розі, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розкритикував затверджені у межах процесу деколонізації перейменування у Дніпропетровській області. Зокрема, він висловив невдоволення зміною назв, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані. 

29 липня Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що перейменувала 292 об'єкти топонімії населених пунктів області.

Сьогодні, 2 серпня, Вілкул написав у мережі: «Коротко – я проти. Не розумію, навіщо це робити та як це вплине на консолідацію українського суспільства».

Він зазначив, що конкретно у Кривому Розі рішенням «м’яко кажучи, дивної комісії» перейменовано 135 топонімів – без громадських слухань, голосувань, врахування думки керівництва міста і депутатів.

«І якщо перейменування вулиць імені Бернарда Шоу, Трудових резервів, Лумумби, Драйзера та станції швидкісного трамвая «Будинок Рад» (яку треба було обов'язково перейменувати на «Міську раду») хоча б не паплюжать історичну пам'ять нашого народу, то перейменування вулиць, пов'язаних з Другою світовою та афганськими війнами, вважаю, як і переважна більшість криворіжців, не доцільними й до того ж такими, що завдають шкоди єднанню нашого суспільства перед ворогом», – заявив Вілкул.

Зокрема, він виступив проти перейменування проспекту Героїв-підпільників.

«Вони що, мали піти служити до нацистів і виконувати план Третього рейху щодо зменшення кількості «ультерменшей-українців?»,  – обурився Вілкул.

Також він виокремив полковника Аркадія Шурупова, «який ціною свого життя врятував дамбу КРЕСу» і «героя Афганської війни, вірного своїй присязі», сержанта Андрія Рзянкіна. 

Нагадаємо,навесні 2023 року Верховна Рада проголосувала за заборону проросійських географічних назв. 21 квітня Зеленський підписав закон.

Читайте також: Колишній соратник Януковича зізнався у любові до Тетяни Чорновол (фото)
 
Теги: декомунізація Кривий Ріг Олександр Вілкул

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«АрселорМіттал Кривий Ріг» може відправити в простій понад тисячу робітників через зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
«АрселорМіттал Кривий Ріг» може зупинитися. Компанія звернулася до уряду
3 липня, 15:52
Максим Галкін назвав дії росіян щодо мирного населення «безкінечним пеклом»
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото
9 липня, 12:25
Ракетна атака на Київ 8 липня
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
8 липня, 15:01
Наслідки ракетного обстрілу у Києві
«Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей». Зеленський про масовий обстріл Росії
8 липня, 11:48
У Кривому Розі ввечері 8 липня завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ
Кривий Ріг: завершено рятувальну операцію після ракетного удару РФ, відомі останні дані
9 липня, 09:15
8 липня 2024 року російська армія здійснила масований ракетний обстріл України, випустивши понад 40 ракет по різних містах України
Удар РФ по Кривому Рогу 8 липня: стан постраждалих
11 липня, 10:25
Ціна квитків у жіночих купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі
Жіночі купе будуть у ще чотирьох потягах «Укрзалізниці»: список
12 липня, 14:17
Жванецький отримав орден від Путіна
В Одесі виник скандал через перейменування бульвару Жванецького
30 липня, 14:18
Значна частина вулиць на Київщині – перейменовані на честь українських воїнів, які загинули захищаючи українські міста та села
На Київщині перейменовано низку вулиць
Вчора, 08:37

Суспільство

Вілкул обурився перейменуваннями в Кривому Розі
Вілкул обурився перейменуваннями в Кривому Розі
Московська церква продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври
Московська церква продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври
Черги на кордоні: Польща взялася ремонтувати один із пунктів пропуску
Черги на кордоні: Польща взялася ремонтувати один із пунктів пропуску
Уряд спростив постачання військових товарів через митний кордон України
Уряд спростив постачання військових товарів через митний кордон України
Будівництво головного військового цвинтаря: з'явилися реакція на статтю «Главком»
Будівництво головного військового цвинтаря: з'явилися реакція на статтю «Главком»
Як рятувати ігромана? МОЗ оприлюднив протокол лікування (документ)
Як рятувати ігромана? МОЗ оприлюднив протокол лікування (документ)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
27K
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
13K
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
8545
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7609
Папі Римському слід сильніше затягнути пасок? Ватикан по вуха у боргах
7068
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони

Новини

За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Сьогодні, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua