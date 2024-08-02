Вілкул обурився перейменуваннями в Кривому Розі

Вілкул висловив невдоволення зміною назв у Кривому Розі, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розкритикував затверджені у межах процесу деколонізації перейменування у Дніпропетровській області. Зокрема, він висловив невдоволення зміною назв, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані.

29 липня Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що перейменувала 292 об'єкти топонімії населених пунктів області.

Сьогодні, 2 серпня, Вілкул написав у мережі: «Коротко – я проти. Не розумію, навіщо це робити та як це вплине на консолідацію українського суспільства».

Він зазначив, що конкретно у Кривому Розі рішенням «м’яко кажучи, дивної комісії» перейменовано 135 топонімів – без громадських слухань, голосувань, врахування думки керівництва міста і депутатів.

«І якщо перейменування вулиць імені Бернарда Шоу, Трудових резервів, Лумумби, Драйзера та станції швидкісного трамвая «Будинок Рад» (яку треба було обов'язково перейменувати на «Міську раду») хоча б не паплюжать історичну пам'ять нашого народу, то перейменування вулиць, пов'язаних з Другою світовою та афганськими війнами, вважаю, як і переважна більшість криворіжців, не доцільними й до того ж такими, що завдають шкоди єднанню нашого суспільства перед ворогом», – заявив Вілкул.

Зокрема, він виступив проти перейменування проспекту Героїв-підпільників.

«Вони що, мали піти служити до нацистів і виконувати план Третього рейху щодо зменшення кількості «ультерменшей-українців?», – обурився Вілкул.

Також він виокремив полковника Аркадія Шурупова, «який ціною свого життя врятував дамбу КРЕСу» і «героя Афганської війни, вірного своїй присязі», сержанта Андрія Рзянкіна.

Нагадаємо,навесні 2023 року Верховна Рада проголосувала за заборону проросійських географічних назв. 21 квітня Зеленський підписав закон.