Ракетна атака на Україну: реакція ООН

В ООН сказали, що неприпустимо, що у війні гинуть та отримують поранення діти

Сьогодні, 8 липня, Росія здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун відреагувала на удар.

«Гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун рішуче засудила удари збройних сил Російської Федерації по містах України в понеділок вранці», – йдеться у повідомленні.

В ООН додали, що неприпустимо, що у війні гинуть та отримують поранення діти.

«Згідно з міжнародним гуманітарним правом, лікарні мають особливий захист. Мирні мешканці повинні бути захищені», – наголошує ООН.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Під завалами є діти. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

На обстріл столиці вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який назвав росіян «навіженими терористами». «Обстріл України у той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила», – написав Єрмак.

Також сьогодні, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. У Кривому Розі, попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких.

До слова, триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.