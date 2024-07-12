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Жіночі купе будуть у ще чотирьох потягах «Укрзалізниці»: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Жіночі купе будуть у ще чотирьох потягах «Укрзалізниці»: список
Ціна квитків у жіночих купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі
фото: «Укрзалізниця»

Євген Лященко: «Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%»

АТ «Укрзалізниця» з 1 серпня додає жіночі купе на ще чотири рейси далекого сполучення. Про  це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про наступні рейси:

  • № 1/2 Харків – Івано-Франківськ;
  • № 5/6 Запоріжжя – Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
  • № 95/96 Київ – Рахів.

«Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще чотири напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку», – зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Як наголосили у компанії, ціна квитків у таких купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі.

Ці поїзди поповнять перелік з восьми поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

  • №15/16 Харків – Ясіня;
  • №17/18 Харків – Ужгород;
  • №26/236 Одеса – Рахів;
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • №41/42 Дніпро – Трускавець;
  • №29/30 Київ – Ужгород;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • №75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку «Укрзалізниці» з 13 серпня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років.

Як відомо, з літа 2023 року жіночі купе функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня. У жовтні було вирішено розширити проєкт жіночих купе ще на чотири популярні напрямки. 

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги

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Теги: Укрзалізниця Дніпро Кривий Ріг Ужгород потяг

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