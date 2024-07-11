Удар РФ по Кривому Рогу 8 липня: стан постраждалих

Серед поранених є пацієнти у важкому стані, зазначив Євген Ситниченко

Наразі у лікарнях перебувають 28 людей, які постраждали у Кривому Розі під час масованої ракетної атаки Росії уранці 8 липня. Про це в етері Еспресо повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

За його словами, серед поранених є пацієнти у важкому стані.

«Наслідки серйозні тому, що загинули люди. 10 людей загинуло, 50 людей отримали поранення. 28 людей досі перебувають у лікарнях, п’ятеро з них у тяжкому стані, лікарі роблять все можливе для їхнього одужання. Це і є найтяжчими наслідками, все інше можна відремонтувати», – зазначив він.

Масований удар по Україні 8 липня

8 липня 2024 року російська армія здійснила масований ракетний обстріл України, випустивши понад 40 ракет по різних містах, включаючи Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та дитячу лікарню.

У Дніпрі зафіксовано влучання у двох районах: на СТО та в багатоповерхівку. Станом на 14:00 8 липня було відомо про одного загиблого та 12 поранених. У Кривому Розі ракета влучила у підприємство та житловий фонд, що призвело до загибелі 10 людей та поранення близько пів сотні. Після чергового терористичного ракетного удару по території України, зокрема по Києву, російські пропагандисти почали поширювати наратив про те, що влучання у житлові будинки та дитячу лікарню «Охматдит» – це буцімто наслідки роботи української ППО, а не російських ударів.