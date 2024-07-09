Кривий Ріг: завершено рятувальну операцію після ракетного удару РФ, відомі останні дані

Внаслідок масованої атаки 10 загиблих, десятки поранених, у лікарнях залишаються 29 постраждалих

Увечері 8 липня у Кривому Розі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого російськими військами. За інформацією начальника районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, внаслідок атаки загинуло 10 людей, ще 47 отримали поранення.

«Учора рятувальники завершили рятувально-пошукову операцію на місці влучення у Кривому Розі. У лікарні залишилося 28 постраждалих, серед них 1 людина в крайньому важкому стані, 7 – у важкому, 18 людей у ​​стані середньої тяжкості. Решта постраждалих у задовільному стані. Бажаю кожному і шкірному одужанню», – написав Ситниченко.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що станом на ранок 9 липня у лікарнях міста залишаються 29 постраждалих внаслідок ракетного удару. Один пацієнт перебуває у вкрай тяжкому стані, семеро – у тяжкому, 18 – мають поранення середньої тяжкості, а стан двох оцінюється як задовільний. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Масований удар по Україні 8 липня

8 липня 2024 року російська армія здійснила масований ракетний обстріл України, випустивши понад 40 ракет по різних містах, включаючи Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та дитячу лікарню.

У Дніпрі зафіксовано влучання у двох районах: на СТО та в багатоповерхівку. Станом на 14:00 8 липня було відомо про одного загиблого та 12 поранених. У Кривому Розі ракета влучила у підприємство та житловий фонд, що призвело до загибелі 10 людей та поранення близько пів сотні. Після чергового терористичного ракетного удару по території України, зокрема по Києву, російські пропагандисти почали поширювати наратив про те, що влучання у житлові будинки та дитячу лікарню «Охматдит» – це буцімто наслідки роботи української ППО, а не російських ударів.

Деякі російські пропагандистські канали відкрито хизуються ударом по дитячій лікарні.