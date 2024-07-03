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«АрселорМіттал Кривий Ріг» може зупинитися. Компанія звернулася до уряду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«АрселорМіттал Кривий Ріг» може зупинитися. Компанія звернулася до уряду
«АрселорМіттал Кривий Ріг» може відправити в простій понад тисячу робітників через зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
фото: «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Металургійний гігант закликає уряд переглянути норму з імпорту не менше 80% е/е: інакше доведеться скоротити виробництво

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) закликає український уряд переглянути норму з імпорту не менше 80% е/е: подальше виробництво стає збитковим, а конкурентоспроможність на глобальному ринку знижується. Про це йдеться у листі компанії

Як відомо, 1 червня 2024 року уряд прийняв рішення про те, що гарантія постачання електроенергії без обмежень діятиме лише для тих підприємств, які імпортуватимуть не менше 80% від свого споживання. Але виконати цю норму практично неможливо, зауважили в АМКР.

«Зважаючи на найвищі в Європі ціни на електроенергію в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, звідки вона імпортується, необхідність витрачати додаткові кошти на її транспортування та сплачувати мито й акцизний збір, ціна імпортної електроенергії для підприємства у понад  2 рази перевищує ціну електроенергії, яку платять наші конкуренти в галузі в країнах західної Європи. В таких умовах подальше виробництво стає збитковим, і завод не може бути конкурентоспроможними на світовому ринку металургійної продукції. Підприємство буде вимушене значно скорочувати виробництво та відправити у простій орієнтовно 1200 співробітників», – сказано у листі.

В масштабі економіки регіону та України це призведе до ряду негативних наслідків та втрат бюджету – зокрема, зниження податкових виплат з ПДФО та ЄСВ до 30 млн грн на місяць, зниження плати за надра та екологічних платежів близько 60 млн грн в місяць, зниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів близько 120 млн грн в місяць, та зниження валютних надходжень орієнтовно на $90 млн, або на 3,6 млрд грн на місяць за рахунок скорочення експорту готової продукції.

«Такі рішення Уряду вимагають чітких розрахунків і обґрунтувань, а також пошуку збалансованого рішення для промисловості, і як наслідок, для економіки країни в цілому. Закликаємо Уряд переглянути прийняте рішення та зменшити обов’язковий мінімальний обсяг імпорту електроенергії до рівня 50% протягом року, шляхом внесення змін в Постанову КМУ від 30 травня 2024 р. № 611» – зазначив гендиректор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо.

Нагадаємо, раніше компанія «Інтерпайп» також висловила занепокоєння щодо можливих негативних наслідків від запровадження урядом України нової норми з імпорту 80% електроенергії.

Таке рішення уряду України може призвести до численних негативних наслідків для вітчизняної промисловості в цілому.

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Теги: імпорт Кривий Ріг електроенергія завод

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