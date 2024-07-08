«Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей». Зеленський про масовий обстріл Росії

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні

Сьогодні, 8 липня, російські війська завдали масованого ракетного удару по мирних містах України. Більше 40 ракет різних типів було випущено по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Слов'янську, Краматорську та іншим населеним пунктам.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження житлових будинків, інфраструктури та дитячої лікарні, наголосивши на необхідності рішучої реакції світу на російський терор.

«Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку», – сказав Зеленський.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що сьогоднішні атаки були цілеспрямовані проти дітей та цивільного населення: «Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян. Вони били по містах, там, де було багато людей. Вони вдарили по дитячій лікарні. Там діти. Це терор, який має бачити світ і реагувати на нього. Це геноцид».

На місцях обстрілів працюють рятувальні служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки варварських дій Росії.

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