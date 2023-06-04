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Колишній соратник Януковича зізнався у любові до Тетяни Чорновол (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Колишній соратник Януковича зізнався у любові до Тетяни Чорновол (фото)
Олександр Вілкул та Тетяна Чорновол товаришують
фото: Олександр Вілкул / Facebook

Вілкул у зворушливому привітанні зауважив, що екснардепка понад рік зі своїм взводом сміливо воює на фронті

Сьогодні, 4 червня, голова Ради оборони Кривого Рогу та колишній віце-прем'єр України Олександр Вілкул привітав із Днем народження журналістку, екснардепку й старшу лейтенантку ЗСУ Тетяну Чорновол. Зворушливий допис він опублікував у Facebook.

Вілкул у дружньому привітанні зауважив, що іменинниця понад рік зі своїм взводом сміливо воює на фронті. Крім того, жінка відмовилася від крісла народної депутатки заради того, щоб залишитись зі своїм взводом та воювати за Батьківщину.

«Таня, ми тебе любимо, дякуємо тобі. Щастя твоїм доньці та синові – вони можуть пишатися мамою. Дуже ціную наші стосунки», – написав голова Ради оборони Кривого Рогу.

Колишній соратник Януковича зізнався у любові до Тетяни Чорновол (фото) фото 1

Зазначимо, Олександр Вілкул – колишній віцепрем'єр уряду Януковича-Азарова. Ще в 2019 році він закликав до налагодження стосунків з Російською Федерацією, а нині виступає за повний розвал Росії та наполягає на важливості вступу України до ЄС та НАТО. Тетяна Чорновол була першою журналісткою, яка потрапила в Межигір'я, привласнення якого Януковичем вона довгий час розслідувала.

Раніше повідомлялося, що війна об'єднує затятих політичних опонентів: Тетяна Чорновол, яка була учасницею Революції гідності, а тепер воює на фронтах російсько-української війни, зустрілася із ексрегіоналом Олександром Вілкулом. 

Читайте також: Олександр Вілкул: Я пишу: йди на***! Мені відповідають: Ваше высказывание будет учтено
Теги: Тетяна Чорновол Олександр Вілкул

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